WSJ: Ukrajinci podnikajú jednu z najzložitejších vojenských operácií

Kým vlani Ukrajina vďaka obratnému manévrovaniu takticky prekonala oveľa početnejšie ruské invázne sily, jej súčasná protiofenzíva nejde tak rýchlo, ako by si asi mnohí predstavovali. Americký denník The Wall Street Journal (WSJ) sa pokúša odpovedať na to, prečo to tak je. Ukrajinci, ktorí nemajú dostatok zdrojov, sa snažia vytlačiť opevneného nepriateľa, čo je podľa denníka samo o sebe jednou z najzložitejších vojenských operácií.