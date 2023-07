Vláda preskúma, či bývalý minister môže uhradiť kompenzáciu za nepodarený plán s mýtom

Nemecká vláda by mohla po bývalom ministrovi dopravy Andreasovi Scheuerovi vymáhať časť nákladov spojených so zrušením plánu na zavedenie mýta pre osobné vozidlá. Uviedol to súčasný šéf rezortu Volker Wissing v rozhovore pre Bild am Sonntag. Minulý týždeň vláda uzavrela dohodu so súkromnými firmami, ktoré mali mýtny systém spravovať, na kompenzácii za ušlý zisk vo výške 243 miliónov eur, píše agentúra AP.