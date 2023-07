Putin bude nútený rokovať, keď Ukrajinci dorazia k hraniciam Krymu

Ukrajinský líder tak reagoval na správu denníka Washington Post o júnovej tajnej návšteve riaditeľa CIA Williama Burnsa na Ukrajine. Zelenskyj pritom podľa ABC News nepoprel správu Washington Post, že počas nedávnej návštevy Burnsa v Kyjeve mu ukrajinskí predstavitelia povedali, že cieľom protiofenzívy je priblížiť sa k administratívnej hranici s Krymom a potom prinútiť Vladimira Putina k rokovaniam.

Na otázku, či je to „možné“, Zelenskyj odpovedal: „Je to absolútne jasná rétorika, ktorá dáva zmysel. Vo chvíli, keď Ukrajina dosiahne administratívnu hranicu s dočasne okupovaným ukrajinským polostrovom Krym, je veľmi pravdepodobné, že Putin bude nútený usilovať sa o dialóg s civilizovaným svetom, naproti tomu, ako to bolo pred inváziou, pretože bude oslabený.“

Zelenskyj tiež uviedol, že necíti „žiadny tlak“ zo strany západných spojencov, aby bola ukrajinská protiofenzíva rýchlejšia. „Dnes je iniciatíva na našej strane. Postupujeme, aj keď nie tak rýchlo (ako by sme chceli). Ale postupujeme,“ skonštatoval.