"Niet sa za čo hanbiť." Medvedev pripúšťa úder na jadrové zariadenia vo východnej Európe

Exprezident a expremiér Dmitrij Medvedev, ktorý je v súčasnosti zástupcom šéfa Kremľa Vladimira Putina na čele bezpečnostnej rady Ruska, sa pravidelne uchyľuje k jadrovým hrozbám. Tentoraz v reakcii na falošnú informáciu o ukrajinskom pokuse o útok na jadrovú elektráreň v Smolensku prerazil ďalšie dno.

Foto: SITA/AP, Ekaterina Shtukina Medvedev Bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev.

„Ak sa potvrdí pokus o útok raketami NATO na jadrovú elektráreň v Smolensku (Desnogorsku), je potrebné zvážiť scenár súbežného ruského úderu na Juhoukrajinskú jadrovú elektráreň, jadrovú elektráreň v Rivne a jadrovú elektráreň v Chmelnici, ako aj na jadrové zariadenia vo východnej Európe,“ napísal Text linkyMedvedev v Telegrame. „Nie je sa za čo hanbiť,“ dodal.

Vo svojom príspevku spomenul nepotvrdenú verziu telegramového kanála Mash, že Ukrajinci sa údajne v nedeľu pokúsili zaútočiť na jadrovú elektráreň Desnogorsk v Smolenskej oblasti britskými raketami Storm Shadow. Ďalšia raketa podľa Mashu smerovala na vojenské letisko v Kaluge.

Úrady v Smolenskej oblasti cez víkend nehlásili žiadne mimoriadne udalosti. Gubernátor susednej Brianskej oblasti Alexander Bogomaz predtým na Telegrame napísal, že ruská protivzdušná obrana v nedeľu nad regiónom zostrelila dve rakety Ozbrojených síl Ukrajiny, pričom prvá z nich padla do poľa a druhá zničila pílu v obci Bytoš, asi 170 kilometrov od ukrajinských hraníc. „Žiadne obete neboli,“ doplnil.

Je to prvýkrát, čo ukrajinské rakety doleteli tak ďaleko za medzinárodne uznané hranice Ruska; predtým to dokázali len drony.

Medvedev, ktorý mal kedysi v ruskom štátnom vedení povesť liberála, od začiatku Putinovej veľkej vojny proti Ukrajine pravidelne hrozí jadrovými zbraňami, vulgárne uráža Ukrajincov i predstaviteľov západných krajín.

Mash tvrdil, že Ukrajinci použili „niečo ako britské rakety Storm Shadow“ s doletom 250 kilometrov, ktoré Londýn dodal Kyjevu minulý mesiac. Údajne to „nasvedčujú trosky“, nájdené na mieste dopadu. Ak by sa to potvrdilo, išlo by o prvý zaznamenaný prípad použitia rakiet NATO proti ruskému tylu, čo Ukrajina západným spojencom sľúbila, že robiť nebude.

Neskôr telegramový kanál Mash, ktorý má bezmála dvojmiliónovú sledovanosť, informoval, že raketami mohli byť protilietadlové rakety 5V28 zo sovietskeho komplexu S-200, ktorý je stále vo výzbroji Ozbrojených síl Ukrajiny.

Smolenská novinárka Svetlana Savenoková s odvolaním sa na dobre informovaný zdroj v telegramovom kanáli Smolinform ihneď napísala, že správa o ukrajinskom pokuse zaútočiť raketami na jadrovú elektráreň Desnogorsk „nie je dôveryhodnou informáciou“.

Medvedev ale so svojou hrozbou nečakal na potvrdenie pravdivosti pôvodnej neoverenej informácie.

Vojenský spravodajca denníka Komsomoľskaja pravda Alexander Koc si na Telegrame nad Medvedevovým strieľaním od pása len povzdychol: „Oj, oj!“

Politológa Maxim Žarov upozornil na absolútne nevhodný časový rámec Medvedevovho „neúspešného ťahu“ – v dňoch, keď sa šéf Mezinárodnej agentúry pre atómovú energiu Rafael Grossi dožaduje prístupu inšpektorov na strechu tretieho a štvrtého reaktoru Záporožskej jadrovej elektrárne, kde Rusi okupujúci objekt podľa Kyjeva umiestnili predmety podobné výbušným zariadeniam, a súčasne, keď sa lídri Severoatlantickej aliancie schádzajú vo Vilniuse.

„Konkrétna jadrová hrozba ukrajinským jadrovým elektrárňam zo strany Ruska je presne to, čo Grossiovi chýbalo na konečný zvrat v kauze Záporožskej jadrovej elektrárne,“ poznamenal Žarov ironicky a dodal: „Nuž a takýto silný dôvod na konsolidáciu NATO, ktoré sa v predvečer summitu zdanlivo rozdelilo kvôli Ukrajine… Odpoveď, na ktorú teraz všetci s napätím čakajú z Kremľa, by nemala obsahovať slová, ktoré nie sú podložené skutkami. Nikto teraz nemá záujem o jednorazové slovné manipulácie.“

Publicista Anatolij Nesmian priamo označil exprezidenta a expremiéra za prípad pre klinických psychaitrov. "Medvedev má akýsi nerealizovaný komplex na tému jadrových zbraní. Sú ľudia s plamennou láskou k obrovským autám, a tento – ku kilotonám,"napísal na Telegrame.