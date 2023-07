ONLINE: NATO ponúkne vo Vilniuse Zelenskému viacročný plán spolupráce

Vlažnejšie sa k ukrajinskému členstvu v NATO stavajú predovšetkým Spojené štáty a Nemecko, ktorých predstavitelia dávajú najavo, že posun debaty do novej fázy považujú za predčasný.

6:00 V litovskej metropole sa v utorok začína dvojdňový summit NATO, ktorý má priniesť ďalšie prehĺbenie väzieb medzi alianciou a Kyjevom v čase pokračujúcej ruskej agresie na Ukrajine. Lídri členských krajín pravdepodobne dajú zelenú viacročnému plánu spolupráce s Kyjevom a prvýkrát ako s rovným partnerom zasadnú s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Najväčším otáznikom je však stanovisko spojencov k vyhliadkam Ukrajiny na členstvo v pakte.

NATO už v roku 2008 deklarovalo, že Ukrajina sa v budúcnosti členom bloku stane, jej cesta do aliancie sa však stále nečrtá. Aktuálne ju blokuje pokračujúca vojna na východe krajiny, Kyjev a niektorí jeho spojenci sa však dožadujú ubezpečenia, že po konci konfliktu sa prísľub začne meniť na skutočnosť. Predstavitelia viacerých krajín hovoria o potrebe jasne formulovať, za akých podmienok a kedy môže byť Ukrajina prijatá.

Vlažnejšie sa k ukrajinskému členstvu stavajú predovšetkým Spojené štáty a Nemecko, ktorých predstavitelia dávajú najavo, že posun debaty do novej fázy považujú za predčasný. Rokovania o kompromisnej spoločnej deklarácii zrejme budú pokračovať aj priamo na summite, do ktorého sa v stredu zapojí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pri premiérovom rokovaní vo formáte Rady NATO-Ukrajina.

V utorok čaká lídrov 31 aliančných krajín prvý blok rokovaní od 14.00 h miestneho času (13.00 h SELČ), pričom zastúpené bude aj Švédsko, ktoré od minulého roka usiluje o prijatie do NATO. Okrem ratifikácie jeho kandidatúry je ďalšou kľúčovou témou summitu posilňovania kolektívnej obrany aliancie cez zvyšovanie armádnych rozpočtov a rozširovanie „bojových skupín“ na východnom krídle NATO. Podľa denníka The New York Times sú na stole plány viac ako trojnásobného zvýšenia stavov v týchto útvaroch na celkových až 40 000 vojakov.