Pokúsili sa Prigožinovi vzbúrenci zmocniť jadrových zbraní? Na na základni Voronež-45 ich vraj zastavili až dvere

Počas pochodu na Moskvu sa 24. júna časť žoldnierov Vagnerovej súkromnej vojenskej spoločnosti vybrala do opevnenej základne ruskej armády, kde sa skladujú jadrové zbrane. Tvrdí to agentúra Reuters na základe analýzy videozáznamu pohybu vzbúrencov a rozhovorov s miestnymi obyvateľmi.

Časť kolóny vagnerovských vojenských vozidiel cestou z Rostova na Done odbočila z diaľnice M4 na východ a smerovala do mesta Talovaja vo Voronežskej oblasti, pričom sa v jednej dedine dostala do prestrelky s vládnymi vojakmi, zistila agentúra. Práve pri tomto mieste žoldnieri zostrelili jeden z vrtuľníkov Ka-52 ministerstva obrany. Cieľom žoldnierov zrejme bolo preraziť si cestu na základňu Voronež-45.

Šéf ukrajinskej vojenskej rozviedky Kirill Budanov pre Reuters povedal, že vzbúrencom sa podarilo dostať k základni s jadrovými zbraňami. Vagnerovci sa podľa neho chystali získať malé jadrové nálože, ktoré sa dajú prenášať v batohu. Budanov tvrdí, že týmto spôsobom chceli rebeli „zvýšiť stávky“.

Jedinou prekážkou realizácie tohto plánu boli vstupné dvere do jadrového skladu, uviedol šéf ukrajinskej vojenskej rozviedky. „Nedostali sa do technickej časti,“ povedal. Pre svoje slová neposkytol žiadne dôkazy a tiež odmietol objasniť, či Kyjev o tejto situácii diskutoval s Washingtonom a ďalšími spojencami.

Budanovovu verziu čiastočne potvrdil zdroj blízky Kremľu s väzbami na ruskú armádu. Vagnerovcom sa podľa neho „podarilo dostať do zóny špeciálnej ostrahy“. „Američania boli znepokojení, pretože je tam uložená jadrová munícia,“ dodal zdroj bez ďalších podrobností.

Incident vyvolal v Kremli znepokojenie a prispel k rýchlym rokovaniam s povstalcami, ktoré sprostredkoval bieloruský autokrat Alexandr Lukašenko, uviedol zdroj z ruskej okupačnej správy na východe Ukrajine.

Hovorca Národnej bezpečnostnej rady Bieleho domu Adam Hodge však túto informáciu nevedel potvrdiť. „V žiadnom prípade sme nemali dôkazy o tom, že by jadrové zbrane alebo materiály boli ohrozené,“ povedal.

„Je prakticky nemožné, aby neštátny aktér narušil ruskú jadrovú bezpečnosť,“ povedal Matt Korda, vedúci projektu jadrových informácií vo Federácii amerických vedcov. Vagnerovci mohli mať k dispozícii tisíce vojakov, ale je nepravdepodobné, že by niekto z nich vedel odpáliť bombu, vysvetlil.

„Ak by ste mali niekoho so zlými úmyslami, komu by sa podarilo dostať k jadrovej zbrani, našiel by ju uloženú v neúplne zmontovanom stave. Musela by byť skompletizovaná inštaláciou špecializovaného vybavenia a následným odblokovaním prepojení s permisívnymi akciami, a na to by potreboval spoluprácu niekoho z 12. odboru ruského ministerstva obrany, zodpovedného za ochranu jadrového arzenálu," poznamenal Korda.

Jadrové zbrane, ktoré možno prenášať v batohu, vznikli v období studenej vojny a začiatkom 90. rokov sa Rusko a Spojené štáty dohodli na ich zničení, pripomína Reuters. Bývalí predstavitelia USA v oblasti nešírenia jadrových zbraní však pripúšťajú, že Rusko možno porušilo svoje záväzky.

