Rusi si kapitána ponorky zabili sami, tvrdí ukrajinská rozviedka

Kapitán ponorky, ktorá vlani vypálila strely Kalibr a v meste Vinnycia zabila 28 ľudí, dospel k názoru, že útoky na mestá predstavujú vysoké riziko pre civilistov, uvádza ukrajinská rozviedka. Podľa nej ho Rusi zabili na výstrahu iným, ktorí by nechceli plniť rozkazy.

Posledná rozlúčka so 4-ročnou Lizou 17. júla 2022 v ukrajinskom meste Vinnycia. Dievčatko s Downovým syndrómom bolo jednou z 28 obetí útoku strelou Kalibr, vypálenej z ponorky, ktorej velil v pondelok zastrelený kapitán Stanislav Ržickij.

Posádky ruských lodí a bombardérov, ktoré vypúšťali rakety na ukrajinské mestá, sa už viac nemôžu cítiť bezpečne, hoci sa pri tom pohybovali stovky kilometrov od frontovej línie. V Krasnodare na juhu Ruska zomrel pri atentáte veliteľ ponorky, ktorý mal na svedomí životy desiatok ukrajinských civilistov vrátane detí.

Námorný kapitán druhého stupňa Stanislav Leonidovič Ržickij bol zastrelený v pondelok ráno, keď si bol zabehať okolo Olympijského športového komplexu v Krasnodare. Stalo sa tak o šiestej ráno, keď navyše pršalo, a tak v parku neboli žiadni iní ľudia. Ržického predtým zrejme dlho sledovali a poznali jeho zvyky. Zastrelili ho na starostlivo vybratom mieste, ktoré nesnímajú žiadne kamery. Podľa prvých správ ho zasiahli štyri výstrely do hrude a chrbta. Podľa neskorších správ telegramového kanála Agentstvo Novosti však padlo až sedem rán. Ržickij zomrel na mieste. Hoci samotný atentát nevideli ani kamery ani žiadni svedkovia, na inom mieste bol zachytený videozáznam podozrivého, ktorým je muž vo veku 30 až 40 rokov.

Ržickij sa narodil 18. decembra 1980 v meste Petropavlovsk-Kamčatskij na ruskom Ďalekom východe. V roku 2003 vyštudoval Námorný inštitút v Petrohrade a v roku 2010 dokončil školu pre námorných dôstojníkov s najvyššou špecializáciou. Kariéru začal ako veliteľ torpédového oddelenia na ponorke Alrosa v Čiernomorskej flotile. Postupne slúžil ako zástupca veliteľa na ponorkách Alrosa a Sväté knieža Juraj. Od roku 2016 velil ponorke Krasnodar. Tá patrí do triedy Projekt 636.3, na Západe označovanej kódovým názvom Kilo. Má diesel-elektrický pohon, dĺžku 74 m, posádku 52 námorníkov a výzbroj 18 torpéd a štyri strely s plochou dráhou letu Kalibr.

V súčasnosti už ale nepôsobil na ponorkách, ale bol zástupcom šéfa oddelenia pre mobilizáciu v Krasnodare. Nie je známe, kedy presne zmenil pôsobisko. Ešte začiatkom minulého roka, tesne pred inváziou na Ukrajinu, bol stále na ponorkách.

Veľa naznačuje aplikácia Strava, ktorú používal na zaznamenávanie svojich trás pri behu a bicyklovaní. Podľa nej začal behávať v Krasnodare až v októbri 2022, dovtedy bol v Sevastopole a v Novorossijsku, čo sú základne Čiernomorskej flotily. V Sevastopole sa napríklad sťažoval, že rušenie signálu GPS (pre ukrajinské útoky dronmi) mu znemožňuje ukladať trasy pri behaní.

Práve aplikácia Strava mohla uľahčiť jeho sledovanie a následný atentát. So zaujímavou teóriou prišla ukrajinská strana – podľa nej ho zlikvidovali samotní Rusi. Ržickij sa totiž na začiatku vojny podieľal na raketových útokoch na ukrajinské mestá. Jeho ponorka Krasnodar mala vypustiť aj strely Kalibr, ktoré 14. júla 2022 zasiahli centrum mesta Vinnycia a zabili tam 28 ľudí vrátane troch detí. Medzi obeťami bola aj štvorročná Liza Dmitrieva s Downovým syndrómom. Fotografie jej tela v zakrvavenom kočíku vtedy obleteli svet. Jej mama bola ťažko zranená.

Podľa ukrajinskej rozviedky však Ržickij neskôr dospel k názoru, že útoky na mestá nie sú z vojenského hľadiska efektívne a predstavujú vysoké riziko pre civilistov. To by vysvetľovalo preradenie vysoko špecializovaného kapitána ponorky na obyčajnú administratívnu prácu v regionálnom meste. Ukrajinci tvrdia, že Rusi ho zabili pre výstrahu iným, ktorí by nechceli plniť rozkazy.

Tak či onak je to prvý prípad, keď bol počas terajšej vojny zabitý vysoký ruský dôstojník ďaleko od frontovej línie.