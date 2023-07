Kyjev za päť týždňov oslobodil takmer toľko území, čo Rusko dobylo za pol roka, tvrdia analytici

Ukrajinské sily za päť týždňov svojej protiofenzívy oslobodili územie o takmer rovnakej rozlohe, akú sa Rusom podarilo ovládnuť za posledný polrok, tvrdí americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW). Vychádza pritom zo svojich vlastných prepočtov, podľa ktorých ukrajinské sily od 4. júna znovu dobyli 253 kilometrov štvorcových, zatiaľ čo Rusko od 1. januára do dnes ovládlo na Ukrajine 282 kilometrov štvorcových.

Ukrajina v pondelok oznámila, že jej silám sa od začiatku protiofenzívy podarilo znovudobyť 193 kilometrov štvorcových. „Ukrajinské oficiálne zhodnotenie oslobodeného územia sa líši od toho od ISW takmer určite z toho dôvodu, že Ukrajina vychádza z iných prepočtov ohľadom územia, ktoré mala pôvodne pod kontrolou. ISW predkladá svoje vlastné údaje o oslobodenom území, aby pri porovnávaní ruských a ukrajinských ziskov nemiešal jablká s hruškami,“ vysvetlili analytici.

Ofenzíva pokračuje, Ukrajinci chvália britské tanky Video Ukrajinské ministerstvo obrany sa poďakovalo Londýnu za podporu a dodávky tankov Challenger 2 a delostreleckých systémov AS90. "Ukrajinské tankové posádky dokončili výcvik v Spojenom kráľovstve a vrátili sa domov, aby pokračovali v boji proti ilegálnej invázii Ruska,“ informoval britský rezort obrany. / Zdroj: Britské ministerstvo obrany

V uplynulých týždňoch v médiách často zaznievalo, že ukrajinská protiofenzíva postupuje pomalšie, ako sa očakávalo. Stanica CNN koncom júna s odvolaním sa na nemenovaných západných predstaviteľov uviedla, že protiofenzíva je menej úspešná, ako predpovedali západné analýzy.

Odborníci a komentátori ale zároveň upozorňujú, že protiofenzíva je extrémne náročná vzhľadom na to, že ruské sily mali dlhé mesiace na vybudovanie solídnych obranných línií a zamínovanie rozsiahleho územia. Denník The Wall Street Journal v tejto súvislosti počas víkendu poznamenal, že napadnutie opevnených vojsk je náročnou úlohou aj pre najlepšie svetové armády, a pripomenul, že spojenci počas druhej svetovej vojny potrebovali po vylodení v Normandii a po získaní predmostí viac ako dva mesiace, kým prelomili nemeckú obranu a prenikli do vnútrozemia.

Generál Zalužnyj: Vyhubíme nepriateľov, zoberieme si, čo je naše Video Veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Valerij Zalužnyj zverejnil video, ktoré naznačuje, že ukrajinská protiofenzíva sa blíži. / Zdroj: Ukrajinské ozbrojené sily

Rusku sa vlani za prvého pol roka invázie podarilo na Ukrajine dobyť územie s rozlohou asi 83.000 kilometrov štvorcových, čo je o niečo viac ako rozloha celej Českej republiky, spočítal ruský investigatívny portál agents.media.

Pri jesennej protiofenzíve ale ukrajinské sily počas niekoľkých mesiacov vytlačili ruské vojská z územia s rozlohou desaťtisíc kilometrov štvorcových. Náčelník ukrajinského generálneho štábu Valerij Zalužnyj v zhrnutí vlaňajšieho vojny uviedol, že sa ukrajinským silám podarilo oslobodiť dve pätiny území, ktorých sa ruské vojská zmocnili po začatí invázie z vlaňajšieho februára. Ďalšie ukrajinské územia sa Rusku podarilo ovládnuť ešte pred vlaňajšou plnohodnotnou inváziou, a to polostrov Krym na juhu a časti Doneckej a Luhanskej oblasti na východe.