ONLINE: Zelenskyj zasadne s lídrami aliancie ako 'rovný s rovnými'. Časový plán vstupu do NATO ale nemá

Na rokovaní nového formátu Rady NATO-Ukrajina prvýkrát Zelenskyj zasadne ako rovný s rovnými, uviedol český prezident Petr Pavel. Prvý deň summitu aliancie však priniesol pre Kyjev zmiešané výsledky. Ukrajinský prezident chcel presný časový plán prijatia do NATO, ale získal len prísľub od členov aliancie, že Ukrajina do paktu vstúpi, "keď sa so spojencami zhodnú a budú splnené podmienky".