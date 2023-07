Členku vražedného Mansonovho kultu prepustili po vyše polstoročí na slobodu

Kalifornskú ženskú väznicu ležiacu východne od Los Angeles opustila podľa svojej právnej zástupkyne Nancy Tetreaultovej v utorok v skorých ranných hodinách miestneho času, pričom ju previezli do prechodného bývania. Tam by mala stráviť asi rok a osvojiť si základné zručnosti ako nakupovanie potravín či používanie kreditnej karty, priblížila Tetreaultová.

Kalifornský guvernér Gavin Newsom pred pár dňami oznámil, že prepustenie Van Houtenovej, ktoré odobril odvolací súd, nebude viac blokovať. Musel by sa v tomto smere obrátiť na kalifornský najvyšší súd, no skonštatoval, že tam by mal zrejme len malú šancu na úspech.

Foto: SITA/AP Leslie Van Houten, Charles Manson Členku vražedného kultu Charlesa Mansona, 73-ročnú Leslie Van Houtenovú, prepustili podmienečne z väzenia v Kalifornii.

Van Houtenovú odsúdili na doživotný trest za pomoc Mansonovým stúpencom pri vraždách obchodníka Lena LaBianca a jeho manželky Rosemary, ktoré sa odohrali v Los Angeles v auguste 1969.

K týmto vraždám došlo deň po tom, ako Mansonovi stúpenci zabili herečku Sharon Tateovú a jej štyroch priateľov. Van Houtenová, ktorá mala v tom čase 19 rokov, sa na vražde Tateovej a zmienených štyroch osôb nezúčastnila.

Manson a jeho štyria stúpenci, vrátane Van Houtenovej, boli v roku 1971 odsúdení na trest smrti. Po zrušení trestu smrti v americkom štáte Kalifornia im trest v roku 1972 zmenili na doživotie. Samotný Manson zomrel vo väzení v roku 2017, a to prirodzenou smrťou ako 83-ročný, pričom za mrežami strávil takmer polstoročie.