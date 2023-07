Americký štát Iowa schválil takmer úplný zákaz interrupcií

Za zákon hlasovalo 56 kongresmanov a 34 bolo proti. Senátori ho neskôr schválili pomerom hlasov 32:17. Podporili ho najmä republikáni, ktorý majú prevahu v oboch komorách.

Debata trvala viac než 14 hodín, demokratickí zákonodarcovia vzniesli viacero námietok a zástancovia interrupcií demonštrovali pred budovou zákonodarného zhromaždenia.

Čítajte viac Koniec interrupcií. Je Amerika krajinou pre ženy?

Najvyšší súd v tomto štáte v júni zamietol obnovenie platnosti rovnakého zákona, ktorý Reynoldsová podpísala v roku 2018. Guvernérka výsledok utorkového hlasovania označila za jasnú odpoveď.

Čítajte viac Krvavé ruky a tabuľa hanby. Polícia skúma web, ktorý prenasleduje lekárov za interrupcie

V súčasnosti je v Iowe možné absolvovať interrupčný zákrok až do 20. týždňa tehotenstva. Nový zákon vstúpi do platnosti bezprostredne po podpísaní v piatok. Zakáže umelé prerušenie tehotenstva v takmer všetkých prípadoch, keď už bola zaznamenaná činnosť srdca. To býva zvyčajne okolo šiesteho týždňa.

Čítajte viac Poľsko je šokované smrťou ďalšej tehotnej ženy. Poslankyňa kritizuje lekárov: Skrývate sa za relikvie Jána Pavla II.

Najvyšší súd Spojených štátov vlani v júni zrušil prelomové rozhodnutie v prípade „Roeová verzus Wade“ z roku 1973, ktoré zakotvovalo právo ženy na interrupciu. Interrupcie odvtedy takmer úplne zakázalo 14 štátov USA, pripomína Reuters.