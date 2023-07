Španielsko vyšle na Lešť 700 vojakov. Bude to jeho najväčšia zahraničná misia

Informuje o tom TASR na základe správy agentúry EFE.

Španielsko bude zároveň veliť tejto bojovej skupine na Slovensku. V súčasnosti je veliacou krajinou útvaru NATO na Lešti Česká republika.

Ako pokračuje španielska agentúra, jej zdroje na ministerstve obrany v Madride uvádzajú, že španielsky kontingent by mal byť na Slovensku pripravený plniť svoje úlohy v druhom polroku 2024. So sebou by si mal vziať tanky či obrnené vozidlá.

Slovenský minister obrany Martin Sklenár v utorok avizoval, že španielski vojaci by mali prísť na Slovensko túto jeseň na cvičenie, počas ktorého si určia technické podrobnosti svojho pôsobenia.

Madrid okrem toho vyšle ďalších 250 vojakov do Rumunska, ktorí sa pridajú k 40 členom španielskych ozbrojených síl obsluhujúcim mobilný radar monitorujúci tamojší vzdušný priestor.

