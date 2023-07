Trýznenie až mučenie. Navaľnyj musí už 100 dní počúvať ten istý Putinov prejav

Väzneného ruského opozičného predstaviteľa Alexeja Navalného nútia vo väzení už 100 dní v kuse počúvať stále rovnaký dvojhodinový prejav ruského prezidenta Vladimíra Putina. Upozornila na to stanica Nastojaščeje vremja. Ruská ochrankyňa ľudských práv Olga Romanovová stanicu povedala, že ide o snahu o prevýchovu, ale aj mučiacu metódu.

„Je to taká populárna vec. Nekonečné počúvanie príšerných vlasteneckých piesní v podaní (rappera) Shamana a (speváčky Naděždy) Babkinovej, to je tiež mučenie,“ povedala Romanovová, zakladateľka organizácie Russia Behind Bars, ktorá sa usiluje o dodržiavanie práv väznených ľudí.

„Alebo tiež sledovanie programov štátnych televíznych kanálov. Zaoberajú sa tým ľudia, ktorých intelektuálna, morálna, etická a estetická úroveň je taká nízka, že už nemôže byť nižšia,“ uviedla Romanovová. Ľudia, ktorí nútia väzňov ako Navalného k počúvaniu či sledovaniu takejto produkcie, nemajú podľa nej právo kohokoľvek prevychovávať.

Ako kvapky na krk

Že ide o mučiacu metódu, si myslí aj psychoanalytička Anastasija Rubcovová. „Je to ako čínske mučenie, kedy vám zozadu na krk padajú kvapky vody. Prvých desať minút sa vám zdá, že nejde o nič hrozné, ale po niekoľkých dňoch človek začína šalieť,“ vysvetlila.

Navaľnyj je vo väzení v neobvykle tvrdých podmienkach, napriek tomu svoju situáciu komentuje s humorom. „Ste vôbec normálni? Pustite iného Putina. Alebo snáď predniesol málo prejavov?“ vyjadril sa Navaľnyj k skutočnosti, že musí počúvať rovnaký prejav stále dookola. Príspevky na sociálnych sieťach zverejňuje prostredníctvom právnikov a svojich priaznivcov.

Navaľnyj je vnímaný ako najvýraznejší kritik Putinovho režimu. Teraz si odpykáva deväťročný trest za údajnú spreneveru a pohŕdanie súdom. Po novom mu ale hrozí až 30 rokov odňatia slobody v ďalšom prípade. Úrady ho vinia napríklad zo založenia a financovania „extremistickej organizácie“ alebo zapojenia neplnoletých do páchania nebezpečnej činnosti. Opozičný predák skoršie odsúdenie aj nové obvinenia odmieta ako vykonštruované z politických dôvodov.