Monštrum na vode. Najväčšia výletná loď sveta čelí posmeškom

Predstavenie najväčšej výletnej lode sveta Icon of the Seas (Ikona morí) vyvolalo zmiešané reakcie. Niektorí gigantické žiarivými farbami hýriace plavidlo spoločnosti Royal Caribbean International (RCI) označili za monštrózne a pripomenuli stroskotanie Titaniku, ktorý šiel ku dnu po náraze do ľadovca pri svojej prvej plavbe v roku 1912, píše britský denník The Independent.