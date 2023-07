Európu stále trápi Kerberos, vrchol ešte len príde. Pre požiar na La Palme evakuovali tisíce

Plamene na ostrove La Palma sa začali v sobotu v ranných hodinách šíriť v okolí dediny Puntagorda na severozápade ostrova a teraz postupujú južne k dvojtisícovej obci Tijarafe. Oheň zatiaľ pohltil asi 4 500 hektárov vegetácie, k jeho šíreniu podľa premiéra Kanárskych ostrovov Fernanda Clavija prispievajú suché podmienky, silný vietor a „vlna horúčav, ktorú prežívame“.

V rozhovore so stanicou BBC jeden z miestnych León Barreto popísal, že dom pri evakuáciách opustiť odmietol, pretože sa chce najskôr riadne pripraviť. „Prídu a chcú vás nútiť, aby ste prišli o všetko, pre čo ste celý život pracovali, a teraz to nechali zhorieť len preto, že také sú pravidlá. Ale potom nemajú pravidlá na to, aby robili, čo je potrebné,“ povedal Barreto.

Kerberos vyčíňa

Kanárske ostrovy ležia niekoľko sto kilometrov od západných brehov Afriky na pomedzí juhu Maroka a Západnej Sahary. Tamojšie teploty sú však o poznanie nižšie ako v južnej Európe, kde ďalším dňom pôsobí tlaková výška Kerberos, ktorá vyháňa teploty v Grécku, Španielsku alebo západnom Turecku k 40 stupňom Celzia. Epicentrom horúčav, ktorá v budúcom týždni zrejme ešte zosilnie, bude podľa meteorológov taliansky ostrov Sardínia. Tam by mohlo byť až 48 stupňov Celzia.

„Vrchol dosiahnu horúčavy medzi 19. a 23. júlom, a to nielen v Taliansku, ale aj v Grécku, Turecku a na Balkáne. Niekoľko miestnych teplotných rekordov pravdepodobne padne,“ uviedol taliansky klimatológ a meteorológ Giulio Betti.

Horúčava prinútila radnice v mestách južnej Európy vydávať odporúčania pre svojich obyvateľov, ako minimalizovať zdravotné riziká spojené so slnkom a vysokými teplotami. Ľudia majú dostatočne piť, pritom ale obmedziť príjem alkoholu a kávy, nosiť voľné oblečenie a pamätať na starostlivosť o zraniteľné osoby a domácich miláčikov. Napríklad v Aténach úrady napriek tomu v najteplejších popoludňajších hodinách v piatok a v sobotu uzavreli niektoré parky a historické pamiatky, vrátane starovekej Akropoly, kde je kvôli nedostatku tieňa ešte teplejšie ako vo zvyšku mesta.

Výstraha pred požiarmi v celom Česu

Na celom území Česka platí aj počas nedele vysoký stupeň nebezpečenstva pred vznikom požiarov. Hasičom sa v nedeľu podarilo dostať pod kontrolu požiar v okrese Písek, informuje Český hydrometeorolo­gický ústav.

Výstraha pred vznikom požiarov je v platnosti do odvolania. V západnej časti krajiny do nedele večera platí výstraha nižšieho stupňa, ktorá upozorňuje na vysokú pravdepodobnosť výskytu vysokých teplôt.

Hasiči v nedeľu dostali pod kontrolu požiar, ktorý vypukol ešte v sobotu popoludní a zasiahol približne 40 hektárov lesnej plochy v okrese Písek v Juhočeskom kraji. Príčina vzniku požiaru nie je známa. Hasičom pomohol dážď. Piati z nich počas hasenia utrpeli zranenia.