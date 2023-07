Rusko zastavilo obilnú dohodu. Má kľúčový význam pre globálnu potravinovú bezpečnosť

Kremeľ v pondelok oznámil, že pozastavuje obilnú dohodu, ktorá by umožnila vývoz obilia z ukrajinských prístavov v Čiernom mori. Platnosť súčasnej dohody vyprší v pondelok pred polnocou. TASR správu prevzala z agentúry AP.

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov oznámil pozastavenie obilnej dohody počas konferenčného hovoru s novinármi. Dodal, že Rusko sa k implementovaniu dohody vráti „hneď, ako budú splnené jeho požiadavky týkajúce sa Čierneho mora“.

Dohoda, ktorú vlani spolu s OSN pomohol sprostredkovať turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, doteraz Ukrajine umožnila vyviezť z čiernomorských prístavov viac ako 32 miliónov ton obila a potravín. Veľká časť smerovala do rozvojových krajín v Afrike či na Blízkom východe. Dohoda bola už niekoľkokrát predlžovaná.

Oznámenie o pozastavení čiernomorskej obilnej dohody prišlo len niekoľko hodín po tom, čo sa odohral útok na Krymský most spájajúci Rusko s anektovaným polostrovom Krym, pri ktorom zomreli dve osoby. Za útokom údajne stojí ukrajinské námorníctvo a tajná služba SBU. Ruský politik Sergej Mironov vyhlásil, že „po tomto teroristickom útoku by obilná dohoda nemala byť predĺžená“, píše denník The Guardian.

Podľa agentúry APA má dohoda kľúčový význam pre globálnu potravinovú bezpečnosť. Rakúsky rezort diplomacie skoršie na Twitteri apeloval na Rusko, aby súhlasili s predĺžením obilnej dohody. K svojmu príspevku pridal hashtag „FoodIsNotAWeapon“, teda potraviny nie sú zbraň.