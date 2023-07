Ruská Štátna duma sa vyhráža útokom na Poľsko. Na Suwalský koridor by mali tiahnuť vagnerovci

Predseda obranného výboru ruskej Štátnej dumy Andrej Kartapolov vyhlásil, že Moskva by mohla použiť žoldnierov z Vagnerovej skupiny nachádzajúcich sa v Bielorusku na inváziu do pásu územia v poľsko-litovskom pohraničí. Referuje o tom web news.sky.com.

Podľa Kartapolova sú vagnerovci pripravení zaútočiť na Suwalský koridor „v priebehu niekoľkých hodín“. Približne 90-kilometrový pás zeme sa nachádza na území Poľska, členského štátu Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO), a predstavuje jediné pozemné spojenie troch bývalých sovietskych pobaltských republík – Litvy, Lotyšska a Estónska – so Západom.

Litva varuje pred vagnerovcami, nemeckí vojaci ju už chránia Video Litva tvrdí, že vagnerovskí žoldnieri v Bielorusku by mohli predstavovať nebezpečenstvo, a NATO bude musieť posilniť svoje východné krídlo. Nemecko práve poslalo do pobaltského štátu tisíc vojakov v rámci cvičenia Griffin Storm 23. / Zdroj: NATO

Ak by Rusko vniklo do Suwalského koridoru, poskytlo by mu to pozemné spojenie medzi ruskou Kaliningradskou oblasťou a spojencom Bieloruskom. „Vagnerovci išli do Bieloruska cvičiť bieloruské ozbrojené sily,“ povedal Kartapolov pre ruskú štátnu televíziu.

„Existuje také miesto ako Suwalský koridor. Ak by sa niečo stalo, tento Suwalský koridor veľmi potrebujeme… Úderná jednotka je pripravená dobyť tento koridor v priebehu niekoľkých hodín,“ dodal.

Suwalský koridor predstavuje prvý kontaktný bod medzi silami Ruska a NATO a západní vojenskí plánovači varovali, že by mohol byť jedným z prvých cieľov Moskvy, ak by sa niekedy rozhodla eskalovať vojnu do konfrontácie so Západom. Princíp NATO síce spočíva v tom, že akýkoľvek útok na jej územie by mal vyvolať odozvu zvyšku aliancie, no nie je jasné, či by sa lídri rozhodli nechať zatiahnuť do tretej svetovej vojny pre riedko obývaný koridor.