EÚ začala intenzívny boj proti vojnovej propagande Ruska. Podporuje nezávislé ruské a bieloruské médiá

V rámci projektu Free Media Hub EAST, ktorý vedie pražské Centrum pre občiansku spoločnosť, udelia granty vo výške viac ako 2,2 milióna eur, poskytnú pomoc a psychologickú podporu, investujú do technologických riešení a posilnia spoluprácu medzi lokálnymi centrami, kde sa tieto exilové médiá v EÚ nachádzajú, teda najmä v Česku, Nemecku, Poľsku, Lotyšsku a Litve.

„Mnohí odvážni ruskí nezávislí novinári podstupujú veľké riziko, aby mohli pokračovať vo svojej práci, a nemajú inú možnosť, ako ju vykonávať v Európskej únii. Na boj proti vojnovej propagande Kremľa potrebujeme nezávislé médiá, ktoré budú o Rusku hovoriť pravdu. A my ich musíme podporovať. Je to naša morálna povinnosť a je to v našom strategickom záujme. Dnešný nový projekt je súčasťou tohto úsilia. Spája organizácie občianskej spoločnosti, ktoré majú veľké skúsenosti s podporou tých, ktorí sa usilujú o slobodu prejavu a demokraciu,“ vyjadrila sa podpredsedníčka Komisie pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová.

„Ruské nezávislé médiá a občianska spoločnosť zohrávajú dôležitú úlohu pri zabezpečovaní nepretržitého toku pravdivých informácií k rusky hovoriacemu publiku a v boji proti dezinformáciám ruského štátu. Podporou tvorby a šírenia nezávislého obsahu, ktorý vzniká bez redakčných zásahov, tento projekt prispeje k nášmu úsiliu bojovať proti ruskej propagande,“ dodal eurokomisár pre vnútorný trh Thierry Breton.

Pilotný projekt Free Media Hub EAST je výsledkom výzvy na predkladanie návrhov, ktorú vyhlásili v apríli 2023. Je súčasťou širšieho úsilia o ochranu hodnôt EÚ v čase vojny, ako aj o podporu nezávislých médií v Únii a mimo nej.