Ruskí turisti po útoku na most utekajú z Krymu

Ešte pred nočným útokom na cestný a železničný Krymský most spájajúci Rusko s okupovaným ukrajinským polostrovom Krym vysielala ruská štátna televízia zábery dlhých dopravných zápch na juhu Ruska, v ktorých turisti vo svojich autách čakali dlhé hodiny, aby sa mohli na polostrov dostať a začať letnú dovolenku. Po výbuchu, pri ktorom prišli o život ruskí manželia a ich dcéra utrpela zranenia, začala televízia vysielať zábery odlišné, napísala agentúra Reuters. Sú na nich dlhé zápchy vedúce opačným smerom: turisti sa pokúšajú dostať cez Rusmi okupované územie južnej Ukrajiny späť domov.

Štátna tlačová agentúra RIA Novosti uviedla, že sa vytvorila viac ako päťkilometrová kolóna áut ruských turistov, ktorí mierili domov a použili Čonharský most, známy ako „brána na Krym“. Ide o jeden z niekoľkých mostov spájajúcich Krym s pevninou, ktorý leží na najkratšej trase medzi polostrovom a miestami súčasnej ukrajinskej protiofenzívy na juhovýchode krajiny. Cesta, ktorej je most súčasťou, vedie z Krymu cez Chersonskú oblasť ďalej do Melitopolu v Záporožskej oblasti.

Šéf ruskej okupačnej správy Chersonskej oblasti Vladimir Saldo uviedol, že pri pozemnom koridore na Krym bude posilnená protivzdušná obrana a budú zavedené aj ďalšie bezpečnostné opatrenia. Či to však upokojí turistov a priláka ich to stráviť dovolenku na polostrove v Čiernom mori, sa ešte len uvidí, poznamenala Reuters.

Ukrajinský Krym Rusko anektovalo v roku 2014 v rozpore s medzinárodným právom. Polostrov je obľúbenou destináciou ruských turistov, ktorí naň napriek bojom na Ukrajine zamierili aj vlani v lete. Z Krymu sú v poslednom roku pritom pravidelne hlásené výbuchy, ktoré proruská správa polostrova zvyčajne vysvetľuje fungovaním protivzdušnej obrany odrážajúcej útoky dronov.

Kyjev hovorí, že ruskí turisti – v roku 2021 ich prišlo vyše deväť miliónov – nemajú čo tráviť dovolenku na obsadenom území, navyše v čase, keď je Ukrajina bombardovaná. Krym je cieľom ukrajinských dronov už dlhé mesiace a krymské hotely ponúkajú veľké zľavy, aby prilákali návštevníkov. Posledný útok im nepomôže.

Dovolenka? Kyjev varuje Rusov pred cestou na Krym Video Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

„Máme zrušené pobyty na koniec júla aj august,“ povedala Jelena Baženovová z krymskej cestovnej kancelárie Laspi. „Snažíme sa presvedčiť turistov, aby sa nerozhodovali na základe emócií. Očakávame, že sa situácia normalizuje,“ dodala. Aj Ilja Umanskij zo združenia ruských cestovných kancelárií uviedol, že očakáva „významné“ rušenie pobytov. Ako dodal, asi 20 000 turistov teraz končí svoju dovolenku na Kryme a ďalších 20 000 by malo čoskoro prísť.

Krymský most, dlhý 19 kilometrov, je cestou, ktorú si vyberá väčšina ruských turistov, ktorí sa chcú dostať na polostrov. Je tiež zásobovacou cestou pre ruskú armádu na Ukrajine. Udržať ho v prevádzke je pre Moskvu kľúčové, hlavné krymské letisko v Simferopole je totiž z bezpečnostných dôvodov uzavreté.

Neoverené videozáznamy, ktoré sa objavili na sociálnych sieťach naznačujú, že najmenej časť cesty v jednom zo smerov je zničená, vlaky však stále jazdia. Podobné poškodenie z októbra minulého roka trvalo opraviť niekoľko mesiacov. Cez Kerčský prieliv síce jazdia trajekty pre autá, ich kapacita je však obmedzená. Na Krym tiež jazdia vlaky z mnohých miest na západe Ruska.