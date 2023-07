Nostalgia za socializmom. Východní Nemci by uvítali autoritársky režim aj diktátora

Stačí 30 rokov na to, aby si ľudia začali vážiť demokraciu, v ktorej žijú? Najnovšia štúdia, ktorú zverejnili nemeckí odborníci z Univerzity v Lipsku, priniesla šokujúcu odpoveď. Takmer dve tretiny východných Nemcov sú presvedčené, že nemá význam zaujímať sa o politiku, štvrtina by privítala vládu jedinej silnej strany a 14 percent dokonca „führera“, ktorý by štát spravoval pevnou rukou.