Hlas či Smer? Šéf nemeckej SPD pre Pravdu vysvetľuje, či chce vidieť Pellegriniho vo vláde

V marci sa nemecký kancelár Olaf Scholz stretol v Berlíne so šéfom Hlasu Petrom Pellegrinim, teraz ste s ním mali schôdzku vy v Bratislave. Aký dôvod máte na nadväzovanie týchto kontaktov?

My nemeckí sociálni demokrati chceme investovať do prehĺbeného partnerstva s našimi stredoeurópskymi a východoeurópskymi spojencami. Silná Európska únia je najlepšou odpoveďou na ruskú inváziu proti Ukrajine a najlepšou odpoveďou na výzvy, ktorým čelíme. Chceme vybudovať silnejšiu ekonomiku s dobrými pracovnými miestami a dobrými mzdami, riešiť klimatickú krízu a zaistiť bezpečnosť pre našich občanov. Peter Pellegrini je pre nás dôležitým spojencom na dosiahnutie týchto cieľov.

Znamená vaše stretnutie s Hlasom, že ho podporujete v kampani a radi by ste ho videli vo vláde?

Hlas je pre nás sociálnych demokratov dôležitým spojencom. Hlásime sa k rovnakým hodnotám a veríme, že spoločne v Európe môžeme dosiahnuť viac pre dobrý život našich občanov. Pre sociálnych demokratov je dôležité, aby spolupracovali a bojovali proti pravicovým extrémistom, ktorí chcú rozdeliť európske spoločnosti. Nemecko a Slovensko sú dôležitými partnermi a som presvedčený, že so sociálnodemokra­tickou vládou môžeme naše partnerstvo ďalej zlepšovať k obojstrannému prospechu našich občanov.

Čo by z toho mohli získať Slovensko a Nemecko? Povedzme v oblastiach, ako sú ekonomika, obchod, bezpečnosť či európska politika.

Nemecko a Slovensko nadviazali hlboké partnerstvo a úzko spolupracujú v rámci EÚ a NATO. Počas mojej návštevy na Slovensku som sa stretol aj s našimi vojakmi, ktorí sú nasadení na Lešti v rámci misie NATO. Povedali mi, že spolupráca so Slovenskom ako hostiteľskou krajinou funguje perfektne. Okrem toho existujú ďalšie oblasti bezpečnostnej spolupráce medzi našimi dvoma krajinami, napríklad v oblasti leteckého dohľadu, ktorý je významný pre európsku bezpečnosť. Aj z ekonomického hľadiska sú Nemecko a Slovensko dôležitými partnermi. Veľa nemeckých spoločností investuje a obchoduje so Slovenskom, čo zaručuje dobrú prácu a dobré mzdy v oboch našich krajinách. Túto spoluprácu môžeme ďalej rozširovať. Som presvedčený, že ak budeme v Európe investovať do uhlíkovo neutrálneho a digitálnejšieho hospodárstva, existuje veľký potenciál pre budúcu prosperitu.

V strednej Európe nastala zvláštna situácia týkajúca sa sociálnodemokra­tických strán. V Česku, Poľsku a v Maďarsku sú pomerne slabé. Na Slovensku sa dve strany hlásia k sociálnej demokracii a sú to dve najsilnejšie strany vo väčšine prieskumov. Ako vnímate strednú Európu z hľadiska sociálnodemokra­tickej politiky?

Ako nemeckí sociálni demokrati máme záujem o silné vzťahy so všetkými našimi stredoeurópskymi a východoeurópskymi susedmi. Sme presvedčení, že partnerstvá sú základom spoločných riešení, ktoré sú prospešné pre našich občanov a sú zárukou európskej bezpečnosti a prosperity. Samozrejme, že je ľahšie dosiahnuť tieto ciele, ak máme partnerov ako Hlas, ktorí vyznávajú rovnaké hodnoty a myšlienky.

Nárast pravicového populizmu a extrémizmu vidíme v celej Európe vrátane Nemecka, kde sa Alternatíva pre Nemecko na úkor SPD vo viacerých prieskumoch dostala na druhé miesto popularity. Čo chce sociálna demokracia ponúknuť voličom v boji proti zjednodušeným návrhom radikálnej pravice, ktoré sú založené na odkazoch identity a nacionalizmu?

Pravicoví populisti sa často tvária, že všetko môže zostať tak, ako je. Ale to nie je pravda. Musíme sa zmeniť, aby sme našim občanom v budúcnosti zaručili lepší život. Potrebujeme politické odpovede na ruskú vojnu proti Ukrajine a budúcnosť európskej bezpečnosti, na klimatickú krízu, modernizáciu nášho hospodárstva s cieľom zlepšiť mzdy a vytvoriť stabilné pracovné miesta. Pravicoví populisti a extrémisti nemajú odpovede. Sú rizikom pre budúcu prosperitu, bezpečnosť a naše demokratické spoločnosti.

Čo teda plánujete urobiť s tým, že AfD je v prieskumoch pred SPD? A mali by mať spojenci Nemecka obavy z vývoja vo vašej krajine v súvislosti s nárastom popularity krajnej pravice?

Všetci by sme sa mali obávať šírenia populizmu a extrémizmu v Európe a mali by sme spolupracovať na tom, ako ho zastaviť. Európa už tri roky čelí krízam, či už sú to pandémia, ruská vojna proti Ukrajine, energetická kríza alebo inflácia. Ľudia sú unavení a chcú, aby bol život opäť normálny. Dokážem pochopiť tento pocit. Je našou politickou zodpovednosťou vytvárať politickú a ekonomickú stabilitu. Nastaviť našu politickú orientáciu tak, aby občania verili v lepšiu budúcnosť. Spolu s európskymi partnermi pracujeme každý deň na tom, aby sme zvládli výzvy, ktorým čelíme. A dosiahli sme veľa. Pravicoví populisti a extrémisti nechcú, aby sme situáciu zlepšili, pretože ťažia z chaosu a nestability. Našou úlohou je teda dokázať, že máme lepšie odpovede, a komunikovať to.

V súvislosti s ruskou vojnou proti Ukrajine, problémami globálnych dodávateľských reťazcov či s ťažbou najdôležitejších surovín sa výraznejšie debatuje o tom, že Európa by mala byť suverénnejšia. Existuje spoločný postoj sociálnej demokracie k tejto téme?

Úspech európskeho ekonomického modelu je založený na integrácii do globálnych dodávateľských reťazcov a na silnom európskom vnútornom trhu. Pandémia a vojna na Ukrajine nás zároveň naučili, že musíme pracovať na tom, aby boli naše ekonomiky odolnejšie. Musíme diverzifikovať dodávateľské reťazce a znížiť závislosť od jednotlivých krajín, najmä autokratických režimov. A musíme lepšie využívať zdroje, ktoré v Európe máme, napríklad investovaním do obnoviteľných zdrojov energie alebo obehového hospodárstva. Vítam ambíciu Európskej komisie urobiť z Európy prvý uhlíkovo neutrálny kontinent na svete. Môže to byť základom suverénnejšej a prosperujúcejšej Európy v budúcnosti. Ak však chceme, aby sme zostali popredným globálnym aktérom, potrebujeme jednotný prístup a partnerov, ktorí vyznávajú a bránia európske hodnoty.

Ako ste spomenuli, navštívili ste nemecké jednotky na Slovensku a v oblasti obrany sa zintenzívňuje spolupráca medzi Berlínom a Bratislavou. Sú však Nemecko a Európa a európski sociálni demokrati pripravení prispieť na bezpečnosť viac, ako to bolo v minulosti?

Nemecký kancelár Scholz vlani krátko po tom, čo sa začala ruská invázia, ohlásil, že prišiel Zeitenwende, teda dejinný obrat. Vyjadril sa úplne jednoznačne, že musíme viac prispievať na európsku bezpečnosť a už teraz vidíme, že je to deje. Nemecko je teraz po Spojených štátoch najväčším podporovateľom Ukrajiny. Masívne investujeme do modernizácie Bundeswehru a preberáme väčšiu zodpovednosť za ochranu východného krídla NATO, napríklad plánovaným trvalým nasadením silnej bojovej brigády v Litve alebo výcvikovou misiou na Slovensku.