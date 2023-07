Pribrzdí Kyjev ofenzívu? Západ s muníciou pre Ukrajinu nestíha, jej výroba viazne

O pokračujúcom nedostatku munície pre Kyjev informovala televízia CNN. Americké armádne zdroje pre ňu uviedli, že Ukrajinci denne v boji použijú 2– až 3-tisíc delostreleckých granátov.

Ukrajinci zasypali ruských okupantov raketami Video Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Delostrelecký boj

Niektorí americkí predstavitelia dúfali, že Kyjev sa v tejto fáze vojny už bude menej spoliehať na delostrelectvo a viac na kombinované manévre vojenských jednotiek, čo je efektívnejší a sofistikovanejší štýl boja, na ktorý sa ukrajinské sily mesiace pripravovali. Problémom však je, že Rusko masívne zamínovalo územie, ktoré sa Ukrajina usiluje oslobodiť. Spomalilo tým protiofenzívu a núti Ukrajincov používať delostrelectvo na ničenie cieľov z väčšej vzdialenosti.

Pre CNN to pripomenul aj minister obrany USA Lloyd Austin. "Je to intenzívny delostrelecký boj. Vidíme veľké množstvo delostrelectva na oboch stranách bojiska. A to vytvára tlak na medzinárodné dodávky munície,“ skonštatoval minulý týždeň šéf Pentagónu.

Nedostatok „klasickej“ delostreleckej munície pre Ukrajinu prispel ku kontroverznému rozhodnutiu Washingtonu dodať Kyjevu kazetové bomby. Väčšina štátov vrátane západných spojencov ich používanie zakazuje.

"Americkí predstavitelia sa v posledných týždňoch natoľko obávali, či USA budú schopné zásobovať Ukrajinu, že sa prezident Joe Biden rozhodol poslať Kyjevu veľmi kontroverznú kazetovú muníciu. Tento krok bol politicky problematický a je riskantný vzhľadom na odmietavý postoj európskych spojencov, z ktorých mnohí zakázali používanie tejto munície pre riziko, ktoré predstavuje pre civilistov,“ uviedla CNN.

Pentagón tvrdí, že zvyšovanie výroby potrebnej delostreleckej munície ide podľa plánu. "Už sme takmer zdvojnásobili mesačné výrobné kapacity a uzavreli sme zmluvy na rýchle zvýšenie produkcie v priebehu budúceho roka a pol,“ povedala pre CNN hovorkyňa amerických pozemných síl Ellen Lovettová.

Ukrajinci si už na Rusov pripravili aj britské húfnice Video Britská armáda vycvičila ukrajinských vojakov na boj na samohybných húfniciach AS-90, ktoré daruje Kyjevu. / Zdroj: NATO

Jake Sullivan, poradca prezidenta Joea Bidena pre národnú bezpečnosť, však pripustil, že to ide pomaly. "Zistili sme, že by to netrvalo dni, týždne alebo mesiace, ale roky, kým sa dostaneme k masovej produkcii tejto munície, teda na úroveň, ktorú sme potrebovali,“ povedal Sullivan pre CNN s tým, že v minulosti sa riešenie tohto problém zanedbalo.

Čo sa týka Európskej únie, do konca júla by mal nadobudnúť platnosť zákon o podpore výroby munície. Bude na ňu vyčlenených 500 miliónov eur.

"EÚ posilní a urýchli svoju výrobu munície a riadených striel. Ide o ďalší dôkaz toho, že únia je neochvejne odhodlaná podporovať Ukrajinu, posilňovať obrannú technologickú a priemyselnú základňu a zaručiť tak dlhodobú bezpečnosť a obranu jej občanov,“ vyhlásila Margarita Roblesová, španielska ministerka obrany, ktorej krajina práve predsedá Rade EÚ.

Naď: Slovensko má kapacity vyrábať pre Ukrajinu muníciu Video Zdroj: SFPA

Ako za starých čias

Budú tieto kroky Západu stačiť? Britský minister obrany Ben Wallace minulý týždeň pre CNN priznal, že NATO si akosi zabudlo klásť otázky, čo má v prípade vojny na skladoch.

„Je jasné, že v súčasnosti nemáme v zásobách potrebnú muníciu na to, aby sme ničili letiská a prelamovali frontové línie, ako sme to mohli robiť za starých čias. Ak nemôžeme používať kazetovú muníciu, pretože sme sa všetci celkom správne k tomu zaviazali, musíme prísť s inovatívnymi riešeniami,“ povedal Wallace.