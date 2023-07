V Michigane obvinili 16 falošných voliteľov Donalda Trumpa

Každý zo 16 michiganských republikánov čelí ôsmim obvineniam z trestných činov vrátane dvoch obvinení z falšovania úradnej listiny, čo sa považuje za ťažký zločin s trestnou sadzbou 14 rokov.

Medzi obvinenými sú napríklad členka Národného republikánskeho výboru (RNC) Kathy Berdenová či bývalá spolupredsedníčka Republikánskej strany v Michigane Meshawn Maddocková.

Skupina je obvinená z toho, že 14. decembra 2020 sa zišla a podpísala viacero dokumentov, v ktorých sa jej členovia neoprávnene deklarovali za voliteľov republikánskeho kandidáta Donalda Trumpa.

Urobili tak v rozpore s platnými volebnými pravidlami, keďže v štáte Michigan zvíťazil demokrat Joe Biden. Tieto falošné dokumenty boli potom odovzdané Senátu amerického Kongresu a Národnému archívu.

Americkí voliči v prezidentských voľbách hlasujú priamo pre jednotlivých kandidátov. Následne sa v každom štáte USA zídu tzv. volitelia (electors): tí potom oficiálne odovzdajú hlasy tomu kandidátovi na prezidenta, ktorý v danom štáte zvíťazil. Každý zo štátov má presne stanovený počet voliteľov a spôsob ich výberu v kompetencii každého štátu.

„Bolo by to pochybenie najhoršieho kalibru, keby môj úrad v tejto veci nekonal – tvárou v tvár zdrvujúcim dôkazom o organizovanej snahe obísť hlasy miliónov michiganských voličov, ktoré boli legálne odovzdané v prezidentských voľbách,“ uviedla v súvislosti so vznesením obvinení generálna prokurátorka Michiganu, demokratka Dana Nesselová.

Podľa Nesselovej po prezidentských voľbách 2020 došlo vo viacerých štátoch USA vrátane Michiganu ku „koordinovaným snahám“ ustanoviť paralelné zbory voliteľov s falošnými dokumentmi. Išlo o tie štáty, o ktoré zvádzali tesný volebný súboj republikáni s demokratmi. Michiganská prokurátorka chce, aby tieto podozrenia preskúmali aj americké federálne úrady a prípadne vo veci aj vzniesli obvinenia.