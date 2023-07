Návrat z bombovej dovolenky sa komplikuje. Na Kryme majú na obchádzkovej trase po výbuchu obchádzku

Diaľnicu Tavrida, ktorú po pondeľňajšom dronovom útoku na Kerčský most Moskva odporučila turistom utekajúcim z Krymu, dnes zablokoval požiar v muničnom sklade.

Diaľnicu Tavrida, kadiaľ mala po útoku na Kerčský most viesť obchádzková trasa z Krymu, pre výbuch v stredu uzavreli.

Diaľnicu Tavrida, kadiaľ mala po útoku na Kerčský most viesť obchádzková trasa z Krymu, pre výbuch v stredu uzavreli.

Krymské okupačné úrady zablokovali federálnu diaľnicu Tavrida spájajúcu krymský most so Sevastopoľom pre požiar na vojenskom cvičisku v okrese Kirovskij. Uviedol to v stredu skoro ráno na Telegrame Kremľom dosadený šéf správy anektovaného ukrajinského polostrova Sergej Aksionov.

Pre zhruba päťdesiattisíc ruských dovolenkárov, ktorí po vyradení priameho cestného spojenia medzi polostrovom a ruskou pevninou podľa odhadov uviazli na Kryme, to znamená ďalšiu komplikáciu pre návrat domov.

Požiar vypukol v muničnom sklade na vojenskom cvičisku v Kirovskom okrese na Kryme, píše telegramový kanál Mash. Zhruba dve hodiny bolo podľa neho počuť zvuky výbuchov v okruhu 5 kilometrov od požiaru. Príčina požiaru a žiadne obete úrady zatiaľ nehlásili, píše Mash, ktorý zverejnil aj prvé amatérske video mohutného požiaru.

Aksionov neskôr uviedol, že z oblasti okolo Kirovskej oblasti bude evakuovaných 2000 obyvateľov štyroch osád. Podľa jeho slov bolo zriadené operačné veliteľstvo. „Na mieste pracujú všetky špecializované služby,“ ubezpečil.

Kirovský okres sa nachádza uprostred medzi Kerčom a Simferopoľom. Aksionovov poradca Oleg Kriučkov spresnil , že cesta bola blokovaná medzi kilometrami 118 km až 130. Navrhol, aby vodiči opustili diaľnicu v oblasti Pervomajskij a Starij Krym po starej Kerčskej ceste. Kriučkov na Telegrame zverejnil aj mapu obchádzkovej trasy.

Pohyb autobusov na medziregionálnych trasách sa podľa neho dočasne preorientoval na diaľnicu Belogorsk-Feodosia. Železničná doprava údajne funguje normálne. Text linky