Girkin: Na čele Kremľa stojí zbytočný zbabelec. Rusko neprežije jeho ďalšiu vládu

„Na čele Ruska už dvadsaťtri rokov stojí neschopák, ktorému sa podarilo oklamať veľkú časť obyvateľstva. Teraz je posledným ostrovčekom legitimity a stability štátu,“ napísal na sociálnej sieti Telegram, kde priamo útočí na Putina.

Foto: SITA/AP, Dmitry Lovetsky Igor Strelkov Bývalý veliteľ donbaských povstalcov Igor Strelkov sa po mesačnej odmlke ozval z Moskvy, kde vraj chce bojovať proti liberálnym vlastizradcom.

Pokiaľ bude budúci rok opäť kandidovať za prezidenta a zvíťazí, predstaví to pre Rusko veľké nebezpečenstvo. „Krajina neprežije ďalších šesť rokov vlády tohto zbytočného zbabelca. Jediná užitočná vec, ktorú by mohol urobiť, skôr než spadne opona, je zaistiť odovzdanie moci niekomu schopnejšiemu a zodpovednému. Škoda že ho to ani nenapadne,“ skonštatoval Girkin.

Hoci Girkin patrí k veľkým zástancom ruského vpádu na Ukrajinu, tak od jeho začiatku opakovane kritizuje spôsob, akým Kremeľ vojnu vedie.

Minulý týždeň Girkin na Telegrame napísal, že po vzbure, ktorú na konci júna zinscenoval šéf vagnerovcov Jevgenij Prigožin, môže Putin čeliť snahám od svojho najbližšieho kruhu spoločníkov o ukončenie invázie, čo by mohlo viesť k jeho odvolaniu z funkcie prezidenta.

„Vzbura prerozdelila moc medzi ruskou elitou a oslabila ministra obrany Sergeja Šojgua, moskovského gubernátora Andreja Vorobjova a moskovského starostu Sergeja Sobjanina,“ napísal Girkin. Doplnil, že Putinovo najbližšie okolie sa snaží sabotovať vojnové úsilie v Moskve, aby podkopalo svojich členov, napríklad Prigožina alebo podpredsedu prezidentskej kancelárie Sergeja Kirijenka.

Americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW) uviedol, že Girkinove tvrdenia majú za cieľ znížiť podporu prímeria na Ukrajine a zároveň vykresliť Prigožina ako hrozbu pre Putinov režim. Girkin šéfa vagnerovcov opakovane kritizuje a okrem iného vyhlásil, že vzburu by zaslúžil vysieť.

Ruská ústava predtým umožňovala iba dve po sebe nasledujúce štvorročné prezidentské obdobia. Po ústavných zmenách ale môže Putin kandidovať na ďalšie dve šesťročné obdobia. Znamená to teda, že by sa mohol udržať v krajine pri moci až do roku 2036. V roku 2008 vystriedal Putina na poste prezidenta na jedno funkčné obdobie Dmitrij Medvedev.