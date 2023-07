Prigožin: Dianie na fronte je hanba. Bieloruská armáda bude vďaka nám druhá najlepšia na svete

Prigožin na videu, na ktorom je počuť iba jeho hlas, označil dianie na ukrajinskom fronte za „hanbu, na ktorej sa nemusíme podieľať“. „Čakáme na moment, keď sa budeme môcť ukázať v plnom rozsahu. Preto padlo rozhodnutie, že v Bielorusku ešte nejaký čas zostaneme,“ dodal s tým, že za ten čas z bieloruskej armády vytvorí „druhú najlepšiu na svete “.

Ide o jeden z mála mediálnych výstupov Prigožina od vzbury z konca júna, počas ktorej bojovníci Vagnerovej súkromnej armády obsadili ruské mesto Rostov na Done a v kolóne tiahli na Moskvu. Na základe dohody, ktorú sprostredkoval bieloruský vodca Alexander Lukašenko, Prigožin vzburu ukončil a získal možnosť presídliť do Bieloruska aj so svojimi bojovníkmi.

Čítajte aj Prigožin, Popov a teraz ďalší. Nespokojnosť v ruskej armáde stúpa

Prigožinovej vzbure predchádzala jeho ostrá kritika adresovaná ruskému armádnemu veleniu kvôli podľa neho zlému vedeniu vojny na Ukrajine. Slovami o tom, že z bieloruskej armády urobí „druhú najlepšiu“ narážal Prigožin na hojne citované tvrdenie, že ruská armáda je po americkej druhá najsilnejšej na svete.

Výzva Putina na záver prejavu k národu po Prigožinovej vzbure Video Výzva Vladimira Putina na záver prejavu k národu po Prigožinovej vzbure. / Zdroj: TS Kremľa

Nie je známe, koľko vagnerovcov sa v súčasnosti nachádza v Bielorusku. Podľa bieloruskej nezávislej monitorovacej skupiny Belaruski Hajun sú ich v krajine najmenej 2000. Minsk minulý týždeň predtým potvrdil, že Vagnerova skupina teraz pôsobí v Bielorusku a jej „inštruktori“ tu pomáhajú bieloruskej armáde. Ukrajina, ako aj členské štáty NATO, v súvislosti s presídlením vagnerovcov zosilneli bezpečnostné opatrenia na hraniciach s Bieloruskom.