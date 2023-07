Bielorusi vyvolali pobúrenie. Šéf Červeného kríža sa priznal deportácii ukrajinských detí

Bieloruský Červený kríž vyvolal medzinárodné pobúrenie po tom, čo jeho šéf Dzmitrij Šaucov v bieloruskej štátnej televízii povedal, že organizácia sa aktívne podieľa na presunoch ukrajinských detí do Bieloruska z oblastí okupovaných Ruskom. Činnosť bieloruského Červeného kríža vyvolala ostrú kritiku zo strany Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca.

Šesťročná Taisia Ščerbová, vľavo, sa vo štvrtok 1. septembra 2022 zhovára so svojou spolužiačkou počas prvého školského dňa na verejnej škole v Irpini na Ukrajine.

V reportáži, ktorú v stredu odvysielal štátny kanál Belarus 1 TV, bol Šaucov na návšteve Rusmi ovládaného ukrajinského mesta Lysyčansk v Luhanskej oblasti. Na záberoch hovorí, že organizácia sa aktívne podieľala na privádzaní ukrajinských detí do Bieloruska za účelom „zlepšovania zdravia“. „Bieloruský Červený kríž sa na ňom aktívne zúčastňuje a bude sa na ňom zúčastňovať,“ povedal Šaucov. Dodal, že spolupracuje so štátom podporovanou charitatívnou nadáciou, aby „deti zabudli na hrôzy vojny a len odpočívali a cítili, že existuje ostrov šťastia“.

Na Putina je zatykač. Zadržali by ho na Slovensku? Video Na šéfa Kremľa Vladimira Putina nedávno vydal zatykač Medzinárodný trestný súd (ICC). Zadržali by ho slovenské orgány, keby sa rozhodol nejakým spôsobom prísť na Slovensko? / Zdroj: TV Pravda

Podľa bieloruských úradov prišlo do Bieloruska viac ako tisíc detí z Ruskom okupovaných častí Ukrajiny vo veku šesť až 15 rokov. Bývalý bieloruský minister kultúry Latuška, ktorý je momentálne v exile v Poľsku, však uviedol, že do krajiny deportovali najmenej 2100 ukrajinských detí. Podotkol, že má dôkazy, že niektoré deti po príchode do Bieloruska nakoniec skončili v Rusku, čo sa podľa neho „musí stať predmetom medzinárodného vyšetrovania“.

Ukrajina aj bieloruská opozícia odsúdili tieto presuny ako nezákonné deportácie. Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba naliehal na Medzinárodný trestný súd (ICC), aby „vydal zatykač“ na Šaucova s tým, že sa „verejne priznal k zločinu nezákonnej deportácie detí z okupovaných oblastí Ukrajiny“.

ICC v marci vydal zatykač na ruského vodcu Vladimira Putina a komisárku pre práva detí pri úrade ruského prezidenta Mariu Ľvovú-Belovú pre ich zodpovednosť za vojnový zločin nezákonnej deportácie obyvateľstva (detí) a nezákonného presunu obyvateľstva (detí) z okupovaných oblastí Ukrajiny do Ruska. Poslanci Európskeho parlamentu tento týždeň vyzvali ICC, aby zvážil podobný zatykač na samozvaného bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka.