Vojsko Bielorusov a vagnerovcov pri poľských hraniciach. Varšava presúva odstrašujúcu armádu

Špeciálne jednotky bieloruskej armády budú cvičiť s členmi ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny pri hraniciach s Poľskom. Podľa agentúr to dnes oznámilo ministerstvo obrany v Minsku. Varšava uviedla, že očakáva ruské provokácie a presúva do oblasti vojakov. Podľa telegramového kanála spojeného s vagnerovcami sa do Bieloruska presúva či sa už presunulo na 10.000 členov tejto skupiny.

„Ozbrojené sily Bieloruska pokračujú v spoločnom výcviku s bojovníkmi Súkromnej vojenskej skupiny Vagner. V priebehu týždňa budú jednotky síl špeciálnych operácií spoločne s príslušníkmi spoločnosti vykonávať výcvikové a bojové úlohy na cvičisku Brestskij,“ citovala z vyhlásenia ministerstva obrany agentúra TASS.

Výcvikový priestor sa nachádza v západnom Bielorusku pri meste Brest, ktoré leží na hranici s Poľskom.

Dlhodobé spory šéfa Vagnerovej skupiny Jevgenija Prigožina s ruským armádnym velením koncom júna vyústili do vzbury, počas ktorej jeho bojovníci nakrátko obsadili ruské mesto Rostov na Done a v kolóne vytiahli na Moskvu. Na základe dohody, ktorú sprostredkoval bieloruský vodca Alexander Lukašenko, Prigožin vzburu ukončil a získal možnosť presídliť do Bieloruska aj so svojimi mužmi.

Minsk už skôr potvrdil, že Vagnerova skupina teraz pôsobí v Bielorusku a jej „inštruktori“ sa pri meste Asipovičy v Mogilevskej oblasti podieľajú na výcviku členov územnej obrany, ktorá funguje v rámci bieloruskej armády. Koľko príslušníkov Vagnerovej skupiny bude v Bielorusku pôsobiť, Minsk nespresnil.

Telegramový kanál spojený s Vagnerovou skupinou v stredu večer s odvolaním sa na jedného z veliteľov uviedol, že do Bieloruska sa presúva alebo sa už presunulo až 10.000 bojovníkov. Bojov na Ukrajine sa podľa neho zúčastnilo celkovo 78.000 žoldnierov tejto skupiny, z ktorých 49.000 boli väzni. Na 22.000 bojovníkov padlo a 40.000 ich bolo zranených. Pravosť týchto údajov sa nedá overiť, pripomína agentúra Reuters. Napriek tomu ide podľa nej o zatiaľ najdetailnejšie verejne publikované informácie o rozsahu pôsobnosti vagnerovcov na Ukrajine a v Bielorusku.

Ukrajina, ako aj niektoré členské štáty NATO vrátane Poľska, v súvislosti s presídlením vagnerovcov zosilneli bezpečnostné opatrenia na hraniciach s Bieloruskom.

Poľský minister obrany Mariusz Blaszczak v rozhlase uviedol, že Varšava očakáva ruské provokácie, a preto nariadil presunúť časť vojenských jednotiek zo západu na východ Poľska. Dodal, že v stredu o možných hrozbách rokoval so šéfmi poľských osobitných služieb na výbore pre národnú bezpečnosť a obranu, ktorému predsedá.

Litva varuje pred vagnerovcami, nemeckí vojaci ju už chránia Video Litva tvrdí, že vagnerovskí žoldnieri v Bielorusku by mohli predstavovať nebezpečenstvo, a NATO bude musieť posilniť svoje východné krídlo. Nemecko práve poslalo do pobaltského štátu tisíc vojakov v rámci cvičenia Griffin Storm 23. / Zdroj: NATO

„Musíme si uvedomiť, že poslanie niekoľkých tisíc ruských žoldnierov do Bieloruska tiež predstavuje hrozbu, a z toho pramení moje rozhodnutie presunúť jednotky zo západu Poľska na východ,“ povedal minister a zdôraznil, že úlohou týchto síl „je odstrašiť agresora“. Uviedol tiež, že poľské služby situáciu na bieloruskej hranici neustále sledujú.

Vagnerovci podľa Reuters pomohli Rusku v roku 2014 anektovať ukrajinský polostrov Krym a zapojili sa do bojov v Sýrii, Iraku a viacerých krajinách Afriky. Na Ukrajine tento rok – za značných strát na oboch stranách – dobyli mesto Bachmut. Podľa Európskej únie je Vagnerova skupina zodpovedná za závažné porušovanie ľudských práv, a Brusel na ňu preto uvalil sankcie.