Námorník so psom prežili tri mesiace sami na mori, potom sa museli rozdeliť

Spočiatku to vyzeralo na príbeh so šťastným koncom. Austrálsky námorník Timothy Shaddock a jeho pes prežili na mori tri mesiace v pokazenom katamarane, kým ich nezachránila posádka rybárskej lode Marie Delia. Do Austrálie sa však Shaddock vrátil sám. Pre prísne zákony o dovoze zvierat sa so svojou sučkou Bellou musel rozlúčiť.

Shaddock chcel preplávať z Mexika do Francúzskej Polynézie. Vyrazil koncom apríla z La Paz, potom ho však postihla búrka, ktorá vyradila jeho elektrické systémy. Nemohol teda používať elektroniku na navigáciu či komunikáciu, ani varič na prípravu jedla. Katamaran unášal oceán a on s Bellou pili dažďovú vodu a jedli surové ryby.

Po takmer troch mesiacoch ho zbadal vrtuľník z rybárskej lode na lov tuniakov. Bol práve skoro 2000 km západne od mexického pobrežia. Pilot mu zhodil fľašu s vodou a potom sa vrátil aj s motorovým člnom z rybárskej lode. Na jej palube lekár zistil, že 54-ročný Shaddock aj sučka Bella sú zdravotne v poriadku aj napriek tomu, čo museli prežiť.

„Som veľmi vďačný kapitánovi aj rybárskej spoločnosti, ktorí ma zachránili. Žijem, a to som si myslel, že to nezvládnem,“ povedal Shaddock po tom, čo dorazili do mexického prístavu Manzanillo. Loď Maria Delia však opustil sám, Bellu nechal na palube. Teraz sa Shaddock chystá na cestu do Sydney pozrieť svoju rodinu. Austrálsky námorník predtým sučku našiel ako tuláčku na ulici v Mexiku a veľmi k nemu prilipla. Po troch mesiacoch na mori by sa mohlo zdať, že už sú nerozlučná dvojica. Čo ich teda rozdelilo?

Shaddocka sa na to opýtali aj v televíznom rozhovore, no začal odpovedať zmätene a jeho reakciu hneď prerušil moderátor. S najväčšou pravdepodobnosťou sú za tým prísne austrálske predpisy o dovoze zvierat. Bella by v prvom rade musela byť z krajiny, z ktorej Austrália dovoz zvierat povoľuje – a to Mexiko nie je. Shaddock by ju teda najprv musel dočasne ubytovať v inom štáte.

Potom by musela byť Bella zdravotne v poriadku. Musela by mať predpísané očkovania, mikročip a stráviť nejaký čas v karanténe. To všetko by bolo finančne pomerne nákladné. Sučku si však veľmi obľúbila posádka rybárskej lode Maria Delia. Osobitne sa zapáčila jednému z jej členov, Genarovi Rosalesovi. Shaddock mu ju nechal a Rosales mu sľúbil, že sa o ňu bude dobre starať až do konca jej života.