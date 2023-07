„Ukrajina je neonacistický štát“, budú sa učiť ruskí stredoškoláci z novej učebnice

Učebnica z pohľadu Kremľa vysvetľuje dôvod invázie a okrem iného tvrdí, že Ukrajina je „neonacistický štát“. Informoval o tom denník Vedomosti, ktorého redaktori sa oboznámili s obsahom nového dejepisu. Obálku učebnice zdobí okrem iného aj fotografia Kerčského mostu, ktorý spája anektovaný Krym s ruskou pevninou.

Propagandistický dejepis

Časť venovaná najnovším dejinám má 17 podkapitol s názvami ako „Vzťahy so Západom na začiatku 21. storočia“, „Tlak USA na Rusko“, „Oživenie nacizmu“, „Ukrajinský neonacizmus“, „Prevrat na Ukrajine v roku 2014“, „Ukrajina je neonacistický štát“, či „Špeciálna vojenská operácia a ruská spoločnosť“.

V učebnici sa možno dočítať, že po „prevrate“ v Kyjeve v roku 2014 vypuklo na Donbase „ľudové povstanie“, začala sa tam formovať milícia, do ktorej sa prihlásili „afganskí veteráni, policajti, učitelia, baníci“.

Kyjev sa o osud Donbasu nezaujímal, preto Ukrajina aj po uzavretí minských dohôd naďalej porušovala klauzulu o prímerí. „Tým, že uzavreli tajný pakt s NATO, jednoducho oklamali účastníkov minského procesu,“ píšu autori učebnice, medzi ktorými je aj poradca prezidenta Putina a bývalý minister kultúry Vladimir Medinskij.

„Dnes je akýkoľvek nesúhlas na Ukrajine tvrdo prenasledovaný, opozícia je zakázaná, všetko ruské je vyhlásené za nepriateľské,“ budú sa učiť študenti jedenástych ročníkov. V učebnici sa tiež píše o tom, že v ukrajinskej armáde „je rozšírená symbolika jednotiek SS zakázaných na celom svete“ a "sú rozšírené heslá ,Bi Rusáka', ,Smrť Moskalom', ,Dobrý Rus – mŕtvy Rus'.“

V ďalšej podkapitole sa hovorí, že konfrontácia medzi Ruskom a Západom eskalovala po zvolení amerického prezidenta Joea Bidena a nástupe Volodymyra Zelenského k moci na Ukrajine. Potom sa údajne „zintenzívnilo osteľovanie Donbasu a v implementácii dohôd z Minska nedošlo k žiadnemu pokroku“.

„Na výzvu Ruska vedeniu Spojených štátov a NATO s návrhom na podpísanie novej dohody, ktorá by zohľadnila záujmy Ruska, reagoval Západ posmešným odmietnutím,“ píše sa v učebnici.

Autori tiež tvrdia, že Kyjev sa rozhodol „získať jadrové zbrane“ a „vstup do NATO ako štátna úloha bola zakotvená v ústave Ukrajiny“. „Návrat Krymu (v súlade s vojenskou doktrínou Ukrajiny) vyhlásil Kyjev za úlohu číslo 1,“ konštatuje sa v učebnici. Z tohto dôvodu vraj Rusko spustilo preventívny úder, a ak by to neurobilo včas, bolo by „vo vojne“ s celým NATO – od USA a Británie až po Nemecko a Francúzsko.

„To by bol možno koniec civilizácie. To nebolo možné dovoliť,“ hovorí sa v učebnici.

Autori označujú sankcie uvalené po začiatku vojny proti Rusku za „absolútne nezákonný“ pokus „zničiť ruskú ekonomiku“. Poznamenávajú, že ani Napoleon nesiahol po takomto „zlodejskom" opatrení pri zavádzaní kontinentálnej blokády Anglicka: „Bojoval so štátom, ale nedotkol sa súkromných finančných prostriedkov Britov.“

Kapitola o vojne proti Ukrajine sa mimo kontextu končí citátom Stalinovho premiéra Viačeslava Molotova predneseným v deň, keď nacistické vojská napadli Sovietsky zväz: „Naša vec je spravodlivá! Nepriateľ bude rozdrvený! Víťazstvo bude naše.“

Na záver školákov čaká upozornenie, že „globálny priemysel na výrobu inscenovaných videí, falošných fotografií a videí ide nepretržite ako na bežiacom páse“. Odporúča im popremýšľať „prečo, načo a za čo“ a v koho záujme toto všetko „populárni blogeri“ zverejňujú.

Putin v týchto dňoch nariadil zintenzívniť prácu na šírení vojenskej propagandy na školách a univerzitách, informuje portál Moscow Times. V rozpočte na tento rok je na ňu vyčlenených rekordných 40 miliárd rubľov, čo je v prepočte 400 miliónov eur.

Formalita na odfajknutie

Ruské ministerstvo školstva a ďalšie odborné inštitúcie majú prijať „dodatočné opatrenia“ na „vykonanie informačnej práce v prostredí študentov a škôl, pokiaľ ide o vysvetlenie dôvodov a cieľov špeciálnej vojenskej operácie,“ uvádza sa v nariadeniach Putina zverejnených na webe Kremlin.ru.

Šéf Kremľa prikázal zintenzívniť prácu aj s mládežou vlani nezákonne anektovaných ukrajinských území – Doneckej, Luhanskej, Záporožskej a Chersonskej oblasti. Naliehal aj na prijatie ďalších opatrení na „posilnenie celoruskej občianskej identity“, ako aj „harmonizáciu medzietnických vzťahov“.

Ruskí škôlkari absolvujú v máji 2022 na počesť Dňa víťazstva vojenskú prehliadku.

V roku 2023 vláda Ruskej federácie v rámci národného projektu „Vzdelávanie“ 6-násobne zvýšila výdavky na „výchovu k vlastenectvu medzi občanmi“. Ak bolo v rozpočte na rok 2022 vyčlenených 6,47 miliardy rubľov (vyše 64 miliónov eur) na hodiny vojnovej propagandy, nákup vybavenia a financovanie detských „vlasteneckých“ táborov, tento rok je to už bezmála 40 miliard rubľov (+510 %). Na budúci rok 2024 sa plánuje zvýšenie tejto sumy o ďalších 13 % na 44,32 miliardy rubľov.

Náklady na „vlastenectvo“ budú 3,5-krát vyššie ako financovanie digitalizácie škôl.

Od 1. septembra minulého roku úrady namiesto triednických hodín spustili na všetkých ruských školách „hovory o dôležitom“ – čo je krycí názov pre vojnovú propagandu.

Tieto hodiny majú podľa vyhlášky ministerstva školstva študentom vštepovať „vlastenectvom“ a „hrdosť“ na svoju krajinu.

Hodiny, v ktorých by sa malo školákom hovoriť o potrebe brániť vlasť so zbraňami v rukách, sa však zmenili na „formalitu na odfajknutie“, sťažovala sa v máji predsedníčka hornej komory ruského parlamentu Valentina Matvijenková. Šéfka Rady federácie vyzvala, aby sa výchova k vlastenectvu nezanedbávala, pri tom kritizovala učiteľov, ktorým podľa nej chýba potrebná príprava a znalosť témy.