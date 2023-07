Sociálne dávky namiesto práce. Ukrajincom v Nemecku sa nedarí zamestnať

Mali pomôcť obsadiť voľné pracovné miesta, namiesto toho sú závislí od sociálnej pomoci. Nemecko prijalo vyše 1,1 milióna utečencov z Ukrajiny - najviac zo všetkých európskych štátov, no ich integrácia do spoločnosti viazne. Aj keď sú vzdelaní a hneď získali prístup na pracovný trh, zamestnanie si našla ani nie pätina z nich. Problémom je neznalosť jazyka, zdĺhavé vybavovanie potvrdení a povestná nemecká byrokracia.

„Scenár, že Ukrajinci a Ukrajinky vyriešia problém s nedostatkom pracovných síl v Nemecku, nevyšiel,“ komentoval vývoj pre televíziu ZDF poradca pre integráciu a migráciu Holger Kolb. A spolkový minister práce Hubertus Heil už varoval, že ak sa nenájde spôsob, ako Ukrajincom pomôcť pri hľadaní zamestnania, chýbajúci pracovníci v Nemecku sa môžu stať dlhodobou brzdou hospodárskeho rozvoja.

Podľa štatistických údajov sú v krajine voľné takmer dva milióny pracovných miest. Chýbajú tisíce lekárov a zdravotníkov, viac ako 100-tisíc informatikov, opatrovateľské domovy zatvárajú pre nedostatok zamestnancov, ale málo je aj mäsiarov, natieračov či pracovníkov iných profesií. „Iba s domácimi pracovnými silami tú medzeru nezaplníme,“ pripustil v júni na ekonomickom fóre spolkový kancelár Olaf Scholz.

Nesplnené očakávania

Keď po ruskej agresii proti Ukrajine vo februári minulého roka začali do Nemecka prúdiť státisíce vojnových utečencov, politici, analytici aj zamestnávatelia to vítali ako príležitosť, ktorá pomôže vyriešiť problémy na pracovnom trhu. O to viac, že až 69 percent ukrajinských utečencov má i ukončené štúdium, a na rozdiel od žiadateľov o azyl získali štatút dočasnej ochrany, vďaka ktorému sa môžu hneď zamestnať.

Veľké nádeje sa však po roku zmenili na sklamanie. Podľa Inštitútu pre výskum pracovného trhu a zamestnanosti (IAB) v Norimbergu, ktorý nedávno zverejnil najnovšie zistenia, sa z vyše milióna ukrajinských utečencov v Nemecku zamestnala iba nepatrná časť. Asi 18 percent si našlo miesto na trvalý pracovný pomer a šesť percent na čiastočný úväzok, kde zarábajú maximálne 520 eur mesačne. Zamestnanosť Ukrajincov v Nemecku je teda v skutočnosti nižšia ako vo väčšine iných štátov Európskej únie. Napríklad v Česku a Poľsku sa ich už vlani podarilo zamestnať približne 25 percent, v Dánsku dokonca 53 percent.

Výnimkou je Rakúsko, ktoré zápasí s podobnými problémami ako Nemecko. Ako v rozhovore pre časopis Profil uviedol rakúsky minister vnútra Gerhard Karner, v krajine dnes žije asi 68-tisíc Ukrajincov, z ktorých pracuje zhruba 12-tisíc, teda necelých 18 percent.

Problém s byrokraciou

Prečo sa však Ukrajincom nedarí začleniť sa na nemecký pracovný trh, keď ani nemusia absolvovať azylový proces a nepotrebujú pracovné povolenie? Z prieskumov navyše vyplýva, že až 44 percent z nich plánuje v Nemecku zostať, takže majú motiváciu.

Experti aj médiá poukázali na viaceré príčiny nelichotivého stavu. V prvom rade pripomínajú, že až 80 percent utečencov z Ukrajiny tvoria ženy a veľa z nich má deti. Ukrajinské matky však majú problém starať sa o ne a popritom pracovať, prípadne hľadať si zamestnanie. Z Ukrajiniek, ktoré majú deti mladšie ako tri roky, momentálne pracujú len tri percentá.

Ukrajinskí utečenci okrem toho narážajú na množstvo prekážok, ktoré ich začlenenie do spoločnosti spomaľujú. Majú napríklad nárok na bezplatný integračný kurz v trvaní pol roka, ale o ten je obrovský záujem, takže sa naň robia poradovníky. Do Vianoc by ho malo skončiť ďalších 100-tisíc Ukrajincov, čo by mohlo vylepšiť pracovné štatistiky.

Zamestnanie týchto utečencov sťažuje i byrokracia. Aby im nemecké úrady mohli uznať vzdelanie a kvalifikácie, ktoré získali na Ukrajine, žiadajú od nich vyplnenie rôznych formulárov, dodanie overených a do nemčiny preložených potvrdení, vysvedčení a ďalších dokladov, čo celý proces komplikuje. Niekedy si za vystavenie týchto dokumentov musia i sami platiť, čo môže vyjsť až na tisíc eur.

Ukrajinskí utečenci, ktorí sa v Nemecku snažia získať kvalifikovanú prácu vo svojej profesii – či už ide o lekárky, zdravotné sestry alebo učiteľky – musia predložiť potvrdenie o znalosti jazyka, doklady o vzdelaní a praxi, ale najmä zložiť kvalifikačnú skúšku.

„Zamestnávatelia od týchto vysoko kvalifikovaných pracovníkov často chcú, aby presne zdokumentovali, v akých oblastiach doteraz robili. Utečenci si nenájdu rýchlejšie miesto len preto, že majú diplom z vysokej školy. Práve naopak. S každým ďalším certifikátom sa proces uznania kvalifikácie predlžuje,“ citoval Tetyanu Panchenkovovú z nemeckého centra pre výskum migrácie časopis Die Zeit.

Integrácia trvá roky

Kým úrady rozhodnú, či uznajú vzdelanie a kvalifikáciu, môže prejsť aj pol roka. Mnoho vzdelaných Ukrajincov to preto vzdá a nájdu si manuálnu prácu. Inžinieri tak končia v skladoch alebo vo fabrikách, zdravotné sestry ako upratovačky a učiteľky v supermarketoch.

To je podľa odborníkov aj dôvod, prečo je zamestnanosť ukrajinských utečencov v iných krajinách EÚ vyššia – aj tam sa totiž uplatňujú skôr na menej náročných pozíciách. V Nemecku to však nie je nutné, pretože na pracovnom trhu chýbajú i kvalifikova­né sily.

„Môže sa to stať slepou uličkou, z ktorej si utečenci len ťažko nájdu cestu späť k svojej pôvodnej profesii,“ zdôraznila pre Die Zeit odborníčka na migráciu Yuliya Kosyakovová. Niektorí experti preto utečencom radia, aby nezobrali nekvalifikovanú prácu a radšej si počkali, zdokonaľovali sa v jazyku a pokračovali vo vybavovaní dokladov, kým si nenájdu zamestnanie primerané svojmu vzdelaniu a skúsenostiam.

Podľa Herberta Brückera, vedúceho výskumu IAB, si úspešná integrácia vyžaduje čas. Ako príklad uvádza sýrskych imigrantov, ktorých Nemecko prijalo v rokoch 2015 až 2016. Dnes ich miera zamestnanosti dosahuje už 55 percent.

„Je to obrovská šanca. Ak sa týchto ľudí podarí integrovať na pracovnom trhu, budú z toho profitovať podnikatelia aj celá spoločnosť,“ zhrnul pre ZDF prínos Ukrajincov Marcel Fratzscher, predseda Nemeckého inštitútu pre hospodársky výskum (DIW).