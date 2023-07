Čína potvrdila, že Ruské rakety poškodili ich konzulát v Odese. Prijímajú opatrenia

Ako uvádza portál IDNES.CZ Čínske ministerstvo zahraničia potvrdilo, že blízko ich konzulátu došlo k výbuchu. Tlaková vlna poškodila múry a okná budovy. K žiadnym zraneniam nedošlo.

„Čína pozorne sleduje vývoj situácie a je v kontakte s príslušnými stranami. Prijmeme všetky potrebné opatrenia, aby čínske inštitúcie a štátni príslušníci boli na Ukrajine v bezpečí,“ odpovedal hovorca rezortu.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že 60-tisíc ton obilia, ktoré Rusi zničili pri najnovších útokoch na infraštruktúru v Odeskej oblasti, malo z prístavu v Čornomorsku putovať do Číny. Ako referuje web Ukrajinská pravda, povedal to vo svojom nočnom príhovore.

Gubernátor Odesskej oblasti Oleh Kiper taktiež uviedol, že Rusi počas raketového útoku na Odese zničili tamojší čínsky konzulát. „V dôsledku ruského nočného útoku bola poškodená budova generálneho konzulátu Čínskej ľudovej republiky v Odese. Agresor zámerne zasiahol prístavnú infraštruktúru. Boli poškodené administratívne a obytné budovy v okolí a tiež konzulát Čínskej ľudovej republiky. To svedčí o tom, že nepriateľ nedbá na nič,“ uviedol Kiper.

„Tento útok dokazuje, že ich cieľom nie je len Ukrajina, a nielen životy našich ľudí. V prístavoch, ktoré boli dnes napadnuté, je uskladnených asi milión ton potravín. To je objem, ktorý mal byť už dávno dodaný do spotrebiteľských krajín v Afrike a Ázii. V prístavnom termináli, ktorý v noci na dnes ruským terorom utrpel najviac, bolo uložených 60-tisíc ton poľnohospodárskych produktov, ktoré mali byť odoslané do Číny. To znamená, že každý je ovplyvnený týmto ruským terorom,“ povedal Zelenskyj.

O zničení spomenutého množstva obilia niekoľko hodín predtým informoval ukrajinský minister poľnohospodárstva Mykola Solskyj. Veľká časť infraštruktúry na vývoz obilia v prístave Čornomorsk bola tiež vyradená z prevádzky. Ruské útoky zasiahli i prístav a obilné terminály v Odese a odborníci odhadujú, že úplná obnova dotknutých zariadení bude trvať najmenej rok.