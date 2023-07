Rusku zhrdzavela vlajková loď. Kremeľ vyradil jediný krížnik s jadrovým pohonom

Peter Veľký je zároveň najväčším plavidlom celej ruskej flotily – okrem už spomínanej lietadlovej lode Admirál Kuznecov. Tá je však rovnako nefunkčná. Krížnik Peter Veľký patrí do triedy Kirov, ktorá bola v ZSSR označovaná aj ako Projekt 1144 Orlan. Sovietske námorníctvo pôvodne začalo stavať päť sesterských lodí, no dokončené boli len štyri. Peter Veľký bol poslednou z nich.

Rozostavali ho v roku 1986, no do služby sa dostal až o 12 rokov neskôr, v roku 1998. Takéto veľké zdržanie bolo spôsobené nedostatkom peňazí na stavbu takej veľkej lode. Nedostatok peňazí na údržbu a opravy je teraz aj za jeho vyradením. Oficiálne je však stále v službe. No kotví nečinne v prístave a na palube má len minimum námorníkov.

Trieda Kirov má dĺžku 252 metrov a plný výtlak 28 000 ton. Posádku tvorí viac ako 700 námorníkov a turbíny poháňané jadrovými reaktormi umožňujú rýchlosť až 32 uzlov (60 km/h). V čase vzniku niesli impozantnú výzbroj – 20 rakiet P-700 Granit proti lodiam, 96 rakiet S-300 proti lietadlám na dlhú vzdialenosť a 64 rakiet systému Tor proti lietadlám na krátku vzdialenosť. Dopĺňali ich dva kanóny kalibru 130 mm a osem rýchlopalných kanónov kalibru 30 mm. Dnes je však táto výzbroj už zastaraná – najmä v prípade protilodných striel.

Dva krížniky triedy Kirov medzitým Rusko poslalo do šrotu. Keď vstúpil do služby Peter Veľký, krížnik Admirál Nachimov poslali v roku 1999 do doku, aby ho opravili, Práce sa však nezačali. Až v roku 2006 bolo rozhodnuté, že okrem opráv podstúpi Admirál Nachimov aj modernizáciu. Všetko malo byť hotové do roku 2011. No keď nastal plánovaný termín dokončenia, posunuli ho na rok 2012. V tom čase však nebolo ešte ani len rozhodnuté o definitívnej podobe úprav a tak sa práce prerušili do roku 2014.

Nový termín dokončenia bol stanovený na 2018, potom 2021, 2022… Cvičné plavby Admirála Nachimova sa definitívne mali začať v tomto roku. V tej súvislosti sa začala pripravovať podobná výmena, ako pred 25 rokmi, keď jeden krížnik vstúpil do služby a druhý išiel do opravy. Tentoraz sa mal modernizovať Peter Veľký a tak na ňom na jar vykonali inšpekciu technického stavu. Tá odhalila rozsiahlu koróziu. Vysvitlo, že oprava by bola omnoho drahšia, ako sa pôvodne predpokladalo.Podľa posledných správ sa odvtedy krížnik ani nepohol a na palube má len základnú posádku, ktorá udržiava lodné systémy.

Peter Veľký je tak oficiálne stále v službe, no reálne je nefunkčný. Kombinácia starnúceho trupu a zastaranej výzbroje znamená, že namiesto modernizácie čaká už len na vyradenie. Náhrada však stále neprichádza. Admirál Nachimov mal začať skúšobné plavby už toto leto, no tento mesiac oznámili, že termín sa opäť posúva. Plavby sa podľa najnovších odhadov majú začať niekedy medzi decembrom 2023 a májom 2024. Vstup do služby tak možno očakávať najskôr o rok.

Ak sa modernizáciu podarí dokončiť, ponesie Admirál Nachimov 80 vertikálnych odpaľovacích šácht pre rakety proti lodiam či strely proti pozemným cieľom a 96 šácht pre rakety proti vzdušným cieľom. V oboch prípadoch by malo ísť o najnovšie rakety v ruskej výzbroji. Admirál Nachimov tak bude veľmi silná loď – zostáva tam však stále to „ak sa ho podarí dokončiť“… Za týchto podmienok je jasné, že sa Rusi nechceli púšťať do prestavby ďalšej lode, ktorá by tiež pokojne mohla trvať 25 rokov.