Putin blúzni? Varuje pred poľským útokom. Budeme brániť Bielorusko všetkými prostriedkami, vyhlasuje

Ruský prezident Vladimir Putin varoval, že prípadné napadnutie Bieloruska bude Rusko pokladať za útok proti sebe samému a na agresiu odpovie všetkými prostriedkami. Informovali o tom zahraničné tlačové agentúry. V súvislosti s presunom žoldnierov z ruskej Vagnerovej súkromnej skupiny do Bieloruska Poľsko vo štvrtok oznámilo, že presunie časť svojich vojenských jednotiek zo západu na východ krajiny, teda k bieloruskej hranici.

„Rozpútanie agresie proti Bielorusku bude znamenať agresiu proti Ruskej federácii. Na to odpovieme všetkými prostriedkami, ktorými disponujeme,“ vyhlásil Putin podľa agentúry Interfax na porade s členmi svojej bezpečnostnej rady. Ruské velenie si vo vojne proti Ukrajine podľa Putina počína tak zdatne a ruskí vojaci tak hrdinsky, že ukrajinskej protiofenzíve nepomohli k úspechu ani dodávky západných zbraní, ani „tisíce zahraničných žoldnierov a poradcov“. „Celý svet vidí, ako vychvaľovaná západná nezraniteľná technika horí,“ vyhlásil.

Ruský prezident tvrdil, že poľské elity snívajú o tom, že sa zmocnia bieloruského a ukrajinského územia. „Pokiaľ ide o ukrajinský režim, je to jeho vec. Či chcú, ako to zradcovia zvyčajne robia, niečo odovzdať, predať, niečím zaplatiť svojim pánom, je to ich vec. Tu zasahovať nebudeme,“ povedal. Varoval ale pred napadnutím svojho najbližšieho spojenca v Minsku.

Varšava začala presúvať svoje jednotky zo západu na východ Poľska v reakcii na príchod tisícov ruských žoldnierov do Bieloruska, kde cvičí vo vojenskom priestore pri hraniciach s Poľskom. Varšava sa obáva možných provokácií a jednotky na východe krajiny tiež majú „odstrašiť agresora“ a dať Rusku najavo, že sa napadnúť Poľsko nevyplatí, uviedol vo štvrtok poľský minister obrany Mariusz Blaszczak.

Foto: SITA/AP Rusko, Bielorusko, Vagnerovci, Prigožin, Lukašenko Fotografia zverejnená bieloruským ministerstvom obrany vo štvrtok 20. júla 2023. Bieloruský vojak a žoldnier súkromnej vojenskej spoločnosti Vagner sa zúčastňujú manévrov, ktoré sa uskutočnia na strelnici neďaleko pohraničného mesta Brest v Bielorusku.

Putin svoje už niekoľkokrát opakované obvinenia Varšavy opäť nepodporil konkrétnymi dôkazmi. Tvrdí tiež, že proti Rusku bola rozpútaná vojna, hoci práve na Putinov rozkaz ruské vojská vlani vo februári vpadli na Ukrajinu a rozpútali tak najkrvavejší konflikt v Európe od konca druhej svetovej vojny.

Podľa odhadov bolo zabitých desaťtisíce vojakov a tisícky civilistov a boje tiež vyhnali milióny ľudí z domovov. Putin tiež najskôr tvrdil, že sa Rusko nechce zmocniť ukrajinského územia, ale vlani na jeseň ohlásil anexiu štyroch ukrajinských oblastí, Doneckej, Luhanskej, Chersonskej a Záporožskej, ktorá ruské vojská čiastočne okupujú a o ktorých Putin hovorí ako o historicky ruskom území, podobne ako v prípade Krymu, anektovanom už na jar 2014.