ONLINE: Zelenskyj: Most na Krym musí byť vyradený, prináša vojnu

7:14 Na Ukrajine zomrelo v priebehu niekoľkých mesiacov až 20 000 bojovníkov zverbovaných žoldnierskou Vagnerovou skupinou. Informovala o tom v piatok agentúra DPA s odvolaním sa správu britského ministerstva obrany. Podľa britského ministerstva táto žoldnierska skupina naverbovala pre účely vojny na Ukrajine minimálne 40 000 odsúdencov z ruských väzníc.

6:45 Krymský most prináša vojnu a musí byť vyradený z prevádzky, je presvedčený ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Podľa agentúry Reuters a serveru televízie CNN to povedal vo videoprejave k bezpečnostnému fóru v americkom Aspene. V noci na pondelok bol most spájajúci pevninské Rusko a anektovaný Krym vážne poškodený. Moskva z útoku obvinila Kyjev.

„Krymský most, to nie je len logistická trasa, je to trasa používaná na zásobovanie vojny muníciou, a to sa deje denne,“ uviedol Zelenskyj, podľa ktorého bolo „nepriateľské zariadenie“ postavené v rozpore s medzinárodnými zákonmi a všetkými platnými normami. "Takže je to pre nás pochopiteľne terč. A terč, ktorý prináša vojnu, nie mier, musí byť neutralizovaný, "poznamenal tiež.

Ukrajina pondelkový útok na Krymský most, pri ktorom zomreli dvaja ľudia, privítala, no priamo sa k nemu neprihlásila.

Zelenskyj vo svojom vystúpení tiež vyjadril presvedčenie, že útok na most nemá žiadnu súvislosť s tým, že Rusko nepredĺžilo obilné dohody, ktoré od minulého leta umožňovali aj napriek pokračujúcim bojom vyvážať ukrajinské poľnohospodárske produkty z prístavov v Čiernom mori. Rusko by si podľa neho k tomuto kroku našlo pokojne inú zámienku.

Krymský či tiež Kerčský most s dĺžkou zhruba 19 kilometrov spája od mája 2018 ruskú pevninu s anektovaným Krymom. Vlani v októbri ho poškodila explózia, z ktorej Moskva obvinila Ukrajinu a v odvete pri náletoch na ukrajinské mestá zabila desiatky civilistov. Kyjev sa k útoku priznal len nepriamo o niekoľko mesiacov neskôr.

Na bezpečnostnom fóre v Aspene vystúpil aj Emmanuel Bonne, poradca francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona. Uviedol, že Čína Rusku dodáva vybavenie, ktoré je možné využiť na vojenské účely, aj keď tak nerobí v rozsiahlom meradle.

Francúzski činitelia potom CNN povedali, že Bonne hovoril o tovare tzv. dvojitého určenia, ktoré môže nájsť využitie v civilnom aj zbrojnom sektore, a tiež o pomoci vo forme prilieb alebo nepriestrelných viest. Americkí predstavitelia zase poznamenali, že zatiaľ nevie o tom, že by Čína Rusku dodávala aj smrtiace prostriedky pre vojnu na Ukrajine.

Čína sa oficiálne k vojne stavia nestranne, podľa mnohých západných krajín je ale jej postoj prinajmenšom nepriamou podporou Ruska.