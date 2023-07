V Izraeli demonštruje proti vládnemu návrhu súdnej reformy vyše 200-tisíc ľudí

Vyše 200-tisíc ľudí sa dnes v Izraeli zúčastňuje na protestoch proti súdnej reforme, ktorú presadzuje vláda Benjamina Netanjahua napriek širokej kritike, že tým ohrozí izraelskú demokraciu. Počet účastníkov odhadol server The Times of Israel. Protestná skupina vojakov v zálohe zároveň oznámila, že 10-tisíc rezervistov odmieta dobrovoľnú službu v armáde kvôli tomu, že kabinet pokračuje v schvaľovaní tejto reformy, ktorá okrem iného obmedzí právomoci najvyššieho súdu v prospech vlády.

Masové protesty sa v Izraeli proti súdnej reforme konajú od januára, zatiaľ najväčšie sa odohrali 11. marca, keď sa ich zúčastnilo 300-tisíc ľudí. Najviac demonštrantov dnes večer vyšlo ako zvyčajne do ulíc v Tel Avive, podľa serveru The Times of Israel asi stotisíc. 85-tisíc sa zhromaždilo v Jeruzaleme pred parlamentom, ktorý má v nedeľu začať pojednávanie, na ktorom zrejme v pondelok schváli definitívne prvú kľúčovú časť súdnej reformy – zákon, ktorý obmedzí právomoci najvyššieho súdu. Menšie demonštrácie sa konali aj v ďalších izraelských mestách.

Na pozastavenie schvaľovania reformy už niekoľko mesiacov vyzývajú aj rezervisti izraelskej armády. V piatok ju vláde adresovalo 1140 vojakov letectva v zálohe, dnes niekoľko stoviek rezervistov vojenského spravodajstva a večer oznámila protestná skupina Brothers in Arms, že 10-tisíc vojakov v zálohe, ktorých zastupuje, odmieta službu na protest proti súdnej reforme. Dnes sa na stranu rezervistov postavila aj viac ako desiatka bývalých náčelníkov generálneho štábu a bývalých šéfov tajných služieb, vrátane expremiéra a exministra obrany Ehuda Baraka.

Výzvu na zastavenie schvaľovania súdnej reformy a začatie rokovaní o kompromisnom návrhu s opozíciou adresoval opakovane vláde aj prezident Jicchak Herzog. Netanjahu ju koncom marca vypočúval po tom, čo návrh reformy kritizovalo aj niekoľko poslancov z jeho strany. Rokovania s opozíciou však neviedli ku kompromisu.

Po piatkovej výzve tisícky rezervistov letectva sa objavili správy, že minister obrany Joav Galant sa snaží prinútiť Netanjahua, aby schvaľovanie reformy odložil. Galant mu takúto výzvu adresoval už koncom marca, za čo si vyslúžil vyhrážku odvolaním z funkcie ministra. Demonštranti dnes dorazili aj pred Galantov dom v snahe prinútiť ho k nátlaku na premiéra. Netanjahu však podľa miestnych médií nehodlá schvaľovanie reformy prerušiť.

Izraelský premiér tvrdí, že reforma demokraciu neohrozí, ale prinesie väčšiu rovnováhu do systému, v ktorom má podľa Netanjahua a jeho koaličných partnerov mnohokrát príliš veľké slovo najvyšší súd. V koaličnej vláde, ktorá vznikla vlani v decembri, sú aj krajne pravicové a ultraortodoxné strany, ktoré podľa opozície chcú oslabenie právomocí najvyššieho súdu využiť aj na vlastné ciele, vrátane legalizácie rozširovania židovských osád na okupovanom Západnom brehu Jordánu.

V rámci masových demonštrácií proti súdnej reforme sa občas objavia aj protesty proti rozširovaniu osád, praktike, ktorá je podľa väčšiny medzinárodného spoločenstva nezákonná. Aj dnes proti tomu v Tel Avive protestovala skupina mladých aktivistov. „Ak piloti a rezervisti armády hovoria, že nebudú slúžiť armáde diktátorského režimu, my, mladí ľudia, sa k nim pripájame a hovoríme nie vláde vedenej extrémistickými osadníkmi, ktorá sa zapája do útokov na palestínske dediny a ktorá de facto vykonáva anexiu Západného brehu,“ citoval aktivistov denník Haarec.