New York Times o mesiaci protiofenzívy: Unavení vojaci, nespoľahlivá munícia

Vojna na Ukrajine vstupuje do 17. mesiaca a boje nadobudli svoj charakteristický rytmus. Rusko a Ukrajina sa uzamkli do klietky smrtiacich útokov a protiútokov. Ruské delostrelectvo už nemá jasnú prevahu. Ukrajinské sily zápasia s urputnou ruskou obranou a pokračujú v južnej ofenzíve spomalenej kvôli hustým mínovým poliam, zhrnul denník The New York Times mesiac práce svojich vojnových spravodajcov, ktorí hovorili s ukrajinskými vojakmi a veliteľmi v Doneckej a Charkovskej oblasti.

Malé územné zisky sú spojené s nadmernými nákladmi. Poľné nemocnice, ktoré boli zatvorené po bitke o mesto Bachmut na východe krajiny, boli znovu otvorené, uviedli dobrovoľníci a ukrajinskí vojaci označili nepriateľa za odhodlaného.

Ukrajinské bojové vrtuľníky útočia na ruské pozície Video

„Našich ľudí vymieňame za ich ľudí a oni majú viac ľudí a vybavenia,“ povedal spravodajcom ukrajinský veliteľ, ktorého čata utrpela približne 200-percentné straty, odkedy Rusko vlani spustilo rozsiahlu inváziu.

Ukrajina zvládla obrannú vojnu, útočné operácie sú však iného druhu a tam Ukrajinci len málo pokročili pri zvládnutí koordinácie medzi vojakmi na nulovej línii (najbližšej frontu) a tými, ktorí útočia a postupujú vpred.

Čítajte viac Blinken: Ukrajina dobyla od Ruska naspäť polovicu svojho okupovaného územia

Ukrajinská pechota sa čoraz viac zameriava na útoky na zákopy, ale po desiatkach tisícov obetí zo začiatku vojny, sú tieto pozície často zaplnené menej vycvičenými a staršími vojakmi. A keď sú ruské sily vyhnané z pozícií, zamerajú na ne svoje delostrelectvo, čo zabezpečuje, že ukrajinské jednotky nemôžu na tom mieste zostať dlho.

Munície je nedostatok a navyše je dodávaná z rôznych krajín. To prinútilo ukrajinské delostrelecké jednotky použiť viac munície na zasiahnutie cieľov, uviedli ukrajinskí vojaci pre New York Times, pretože presnosť jednotlivých granátov sa značne líši. Navyše niektoré staršie granáty a rakety posielané zo zahraničia poškodzujú vybavenie a zraňujú vojakov. „Je to teraz veľmi veľký problém,“ povedal podľa denníka Alex, veliteľ ukrajinského práporu.

V letných mesiacoch zostáva maskovanie a úkryt v zeleni rozhodujúcimi faktormi, či bude operácia na bojisku úspešná. Obranné sily majú takmer vždy výhodu, či už kvôli neviditeľným zákopom alebo skrytým jednotkám elektronického bo­ja.

Spôsobili to Rusi. Porovnajte si Bachmut pred a po invázii

Video

Denník popisuje neustály tréning ukrajinských vojakov neďaleko frontovej línie – útoky na zákopy. Ide o „jednu z najnebezpeč­nejších a najnevyhnutnejších úloh pre ukrajinské jednotky, ktoré sa snažia znovu dobyť územie“. Výcvik špecializovanejších zručností, napríklad ostreľovačov, bol odsunutý na vedľajšiu koľaj v prospech zákopových útokov, napísal New York Times.

V okolí Bachmutu, ktorý Rusi dobyli v máji, ukrajinské sily postúpili po bokoch mesta, pretože ruské sily mali menej času na zakopanie sa. Niektoré elitné ukrajinské jednotky v tejto oblasti sú zdatné pri útokoch na ruské zákopy s dobrou komunikáciou a koordináciou. Ale iné ukrajinské formácie inde na fronte mali problém naplniť svoje rady vojakmi schopnými vykonávať úspešné zákopové útoky. Noví náhradníci sú niekedy starší regrúti, ktorí boli mobilizovaní.

„Ako môžete od 40-ročného človeka očakávať, že bude dobrým vojakom pechoty alebo guľometčíkom?“ spýtal sa ukrajinský veliteľ, ktorého čata mala desiatky obetí. Mladosť neznamená len lepšiu fyzickú zdatnosť, ale mladší vojaci menej spochybňujú rozkazy.

V posledných dňoch okolo Bachmutu pribúdali ukrajinské obete, čo je vedľajší produkt ukrajinskej stratégie viazať ruské sily v okolí mesta, aby pomohli protiofenzíve na juhu krajiny. Ruské sily poslali do oblasti ďalšie delostrelecké jednotky, takže aj keď pri ukrajinskom útoku prídu o zákopy, môžu rýchlo zbombardovať svoje stratené pozície granátmi, čím prinútia jednotky Kyjeva ustúpiť z novo dobytého územia, napísal okrem iného v rozsiahlom článku The New York Times.

Ofenzíva pokračuje, Ukrajinci chvália britské tanky