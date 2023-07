Ukrajinské tajné služby: Útok na Moskvu bola 'špeciálna operácia'. Všetky drony dorazili až do mesta

Útok dronmi, ktorý v noci z nedele na pondelok zasiahol Moskvu, bol špeciálnou operáciou hlavného spravodajského riaditeľstva ukrajinského ministerstva obrany. Uviedol to web Ukrajinská pravda s odvolaním sa na zdroj z bezpečnostného a obranného sektora. „Spolupráca medzi dobrovoľníkmi a agentúrou prináša dobré výsledky a bude to pokračovať,“ uviedol zdroj. Podľa zdroja Ukrajinskej pravdy sa všetky drony, ktoré vyslala spravodajská služba, dostali do Moskvy.