Zelenskyj: Zákaz EÚ na dovoz ukrajinského obilia aj po 15. septembri? Neprijateľné

Za neprijateľné ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil ďalšie predĺženie zákazu Európskej únie na dovoz ukrajinského obilia, o ktoré žiada pätica stredoeurópskych krajín. Bulharsko, Maďarsko, Rumunsko, Poľsko a Slovensko chcú zákaz predĺžiť najmenej do konca tohto roka. Jeho platnosť vyprší 15. septembra, pripomenula agentúra Reuters.

„Naša pozícia je jasná: blokovanie (ukrajinského) pozemného vývozu po 15. septembri je za všetkých okolností neprijateľné,“ uviedol Zelenskyj na telegrame.

Európska komisia v máji povolila Bulharsku, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku a Slovensku zakázať na svojom trhu predaj ukrajinskej pšenice, kukurice, repkového semena a slnečnicových semien; tento krok neobmedzuje exportný tranzit do ďalších krajín. Ministri poľnohospodárstva týchto krajín minulú stredu uviedli, že požadujú predĺženie zákazu aspoň do konca roka a argumentovali nutnosťou ochrany vlastných trhov. „Nie sme proti Ukrajine alebo EÚ, je to v záujme našich poľnohospodárov,“ napísali vtedy v spoločnom vyhlásení.

Aj poľský premiér Mateusz Morawiecki minulý týždeň upozornil, že Varšava zákaz dovozu ukrajinského obilia do Poľska nezruší ani po vypršaní jeho platnosti v polovici septembra.

Proti požiadavkám pätice krajín sa už vyslovila ukrajinská ministerka hospodárstva Julija Svyrydenková, ktorá konanie Bratislavy, Varšavy, Sofie, Budapešti a Bukurešti označila za diskriminačnú. Zelenskyj, ktorého krajina už 15 mesiacov čelí ruskej invázii a usiluje sa o členstvo v EÚ, dnes dodal, že je v kontakte so všetkými stranami a snaží sa nájsť pre všetky schodné riešenia.