Thunbergovú z protestu v Malmö znovu odviedla polícia

Švédsku klimatickú aktivistku Gretu Thunbergovú odviedla v pondelok polícia z protestu v meste Malmö na juhu Švédska. Došlo k tomu len niekoľko hodín po tom, ako jej tamojší súd uložil pokutu za to, že na obdobnom júnovom proteste neuposlúchla príkaz polície.

Gretu Thunbergovú odvádza polícia počas blokovania vstupu do ropného zariadenia v meste Malmö 24. júla 2023

Gretu Thunbergovú odvádza polícia počas blokovania vstupu do ropného zariadenia v meste Malmö 24. júla 2023

Thunbergová (20) v pondelok na súde v Malmö priznala, že na júnovom zhromaždení neuposlúchla policajný príkaz. Odmietla však obvinenie, že tým spáchala trestný čin. Tvrdila pritom, že konala z nevyhnutnosti, keďže si to vyžaduje „klimatická kríza“. Sudca však vyhlásil, že napriek tomu sa musí za svoj čin zodpovedať, a dal jej pokutu 1500 švédskych korún (130 eur) plus ďalších 1000 korún (87 eur) určených do švédskeho fondu pre obete zločinov.

„Je absurdné, aby tí, ktorí konajú v súlade s vedou, za to platili,“ povedala aktivistka novinárom na súde v Malmö. Svoje neuposlúchnutie policajného príkazu pritom označila za ospravedlniteľné. „Som presvedčená, že sa nachádzame v núdzovej situácii, ktorá ohrozuje životy, zdravie a majetok. Nespočetné množstvo ľudí a spoločenstiev je ohrozených z krátkodobého aj dlhodobého hľadiska,“ zdôvodnila svoje konanie.

Zmienené júnové zhromaždenie organizovala švédska ekologická skupina „Ta tillbaka framtiden“ (Získajte späť budúcnosť), pričom 19. júna blokovalo cestu do prístavu v Malmö pre nákladné autá s ropnými cisternami, a to na protest proti využívaniu fosílnych palív. Polícia vtedy Thunbergovú vyzvala, aby z protestu odišla, čo neuposlúchla.

Krátko po pondelňajšom vynesení rozsudku sa Thunbergová spolu s ďalšími aktivistami zo zmienenej skupiny na rovnaké miesto vrátila, aby tam opäť protestovala a blokovala cestu. Polícii sa však aktivistov napokon podarilo z miesta odviesť. Za neuposlúchnutie policajného príkazu hrozí vo Švédsku odňatie slobody až do výšky šiestich mesiacov.