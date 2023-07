Demeš: Odtrhnuté územia? Orbán sa odtrhol od reality v čase, keď chce Putin prekresľovať mapy

Preložené takpovediac do ľudskej reči, čo to znamená, keď si ministerstvo zahraničných vecí predvolá veľvyslanca nejakého štátu, aký to mal byť signál?

Rezort diplomacie to robí bežne. Ambasádorov si môže predvolať na rôzne typy konzultácií. Neraz si tieto veci verejnosť ani nevšimne, veď je to súčasť práce veľvyslancov. Objasňujú najrôznejšie témy, ktoré majú vplyv na bilaterálne vzťahy. Samozrejme, stane sa, že si ministerstvo predvolá veľvyslancov a informuje o tom. Deje sa to najmä v rámci verejnej debaty, napríklad keď nejaký politik v príslušnej krajine povie niečo, čo by mohlo naštrbiť vzťahy medzi štátmi. Ministerstvo zahraničia potom od ambasádorov požaduje vysvetlenie, prípadne vysloví kritiku. Je to aj súčasný prípad. Maďarský premiér Viktor Orbán počas tradičného letného festivalu v Rumunsku opäť rozčeril svojím verejným prejavom hladinu. Vyjadril sa nielen na adresu príslušníkov maďarskej menšiny na Slovensku, ale aj tých, čo žijú v hostiteľskej krajine festivalu, v susednom Rumunsku.

Ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že spochybňovanie územnej integrity či suverenity Slovenska akýmkoľvek priamym alebo nepriamym spôsobom nebude tolerovať, rovnako tak ani zasahovanie do vnútorných záležitostí krajiny. Nie je to však prvýkrát, čo sa Orbán takto problematicky vyjadril na adresu Slovenska. Čo sa s tým dá ešte v politicko-diplomatickej rovine robiť?

Orbán je skúsený politik. Vie cielene vyberať slová a dokáže predpokladať, aké reakcie, prípadne i kontroverzie môžu jeho vyjadrenia vyvolať. Rezort diplomacie konal správne, keď si predvolal maďarského veľvyslanca, aby vysvetlil vyhlásenia premiéra. Zároveň ministerstvo ambasádorovi tlmočilo, čo ste už spomenuli. Že spochybňovanie územnej celistvosti Slovenska a vyvolávanie duchov minulosti neprispieva k dobrým susedským vzťahom. Predstavitelia nášho štátu sa k tomu postavili štandardným spôsobom. Ale podľa mňa nie je potrebné z toho robiť ďalšiu letnú búrku v pohári vody. Najmä nie v prípade, keď už Orbánove vyjadrenia jednoznačne odsúdili oficiálni predstavitelia Rumunska a Slovenska i zástupcovia slovenskej politickej scény. Reagovali aj šéf Hlasu Peter Pellegrini či líder Smeru Robert Fico, ktorý Orbánovi a jeho Fideszu prejavuje dlhodobejšie isté sympatie. Slová maďarského premiéra o odtrhnutom území však vníma ako neakceptovateľné. Je však potrebné povedať si k tejto téme ešte dve veci.

O čom hovoríte?

Jedna sa týka dejín. Musíme byť historicky presní. Orbán hovoril o odtrhnutom území, ale to vôbec nesedí. Po prvej svetovej vojne sa rozpadla habsburská monarchia a nikto sa od Uhorska neodtrhol, ale na princípe národného sebaurčenia vznikla skupina štátov. Orbán hrubo a účelovo skreslil historické fakty.

Aká je tá druhá vec, ktorú ste naznačili?

Premiér Orbán prišiel so svojimi vyjadreniami v situácii, ktorá je mimoriadne citlivá pre celú európsku bezpečnostnú architektúru. Geopolitický inžinier Vladimír Putin sa rovnako každý deň usiluje zmeniť definíciu dejín. Šéf Kremľa a patriarcha Kirill si zmysleli, že budú prekresľovať mapy a históriu a že budú rozhodovať o tom, aké územia majú komu pripadnúť. Orbán veľmi nezodpovedne hovorí niečo v čase, keď sa celé svetové spoločenstvo snaží ukončiť ruskú vojnu proti Ukrajine, ktorá má aj revizionistický a neoimperiálny tón. Preto ľudia oveľa citlivejšie reagujú na témy, ktoré sa týkajú dejín a súčasnosti. Už som spomenul, že Orbán použil slovo odtrhnúť, čo je nezmysel a historicky neobstojí. V súvislosti s tým možno skôr povedať, že maďarský premiér sa odtrhol od reality dneška a odtrhol sa od logiky Európskej únie a NATO, do ktorých patrí jeho krajina. Podobne ako Rumunsko a Slovensko. Orbánovi by malo byť zrejmé, k čomu môže viesť spochybňovanie územnej celistvosti krajín. V prípade štátov bývalého ZSSR je výsledkom nedozerná katastrofa, ktorá ničí ľudské životy.

zväčšiť Foto: SITA/AP, Yuri Kochetkov Orbán, Putin Maďarský premiér Viktor Orbán sa stretol so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom vo februári 2022. Bolo to niekoľko týždňov pred ruskou inváziou na Ukrajinu.

Ako ste už povedali, slovenské strany, ktoré zvyčajne obdivujú, ako Orbán vládne, sa ohradili proti jeho posledným výrokom. Nakoľko však predpokladáte, že maďarský premiér chce zasiahnuť do slovenskej predvolebnej kampane a koho by uprednostnil vo vláde?

<Ak> Orbán neraz zasahuje do vnútorných záležitostí krajín, v ktorých žije maďarská menšina. Z času na čas spomenie, že je premiérom viac ako 10-miliónov Maďarov. Je to zastaraná a v súčasnej situácii absolútne neakceptovateľná pozícia. Orbán sa snaží zasahovať do diania v susedných krajinách cez politickú, kultúrnu, vzdelávaciu a inú podporu. Slovensko si je dlhodobo vedomé toho, že vzťahy so susedmi sú kľúčové pre jeho prosperitu a pokojný rozvoj. Keďže sme súčasťou EÚ a NATO, nemusíme sa príliš obávať snáh, ktoré Orbán občas prezentuje. A ani predstavitelia maďarských politických strán masovo nenaskakujú na odkazy z Budapešti. Nenechávajú sa riadiť Orbánom, ale riešia budúcnosť podľa vlastných politických a ideologických predstáv. Samozrejme, nesmieme prehliadať, že z času na čas sa vyskytnú horliví jednotlivci, ktorí s Orbánom verejne sympatizujú a udržiavajú s ním vzťahy. Keď má maďarský premiér pocit, že sa veci nedejú podľa jeho predstáv, je to jeho problém, nie Slovenska.

Aj vzhľadom na spôsob vládnutia Orbána, keď čelí kritike, že Maďarsko už nie je ani demokratická krajina, bolo správne, že slovenská vláda koncom júna zorganizovala premiérsky summit visegrádskej štvorky? Nehovoriac o tom, že Orbán sa sťažuje na to, ako funguje V4.

Orbán je najdlhšie slúžiacim premiérom v krajinách nášho regiónu. Vytvoril v Maďarsku centralistický systém, ktorý mu to umožňuje. Má však nesprávnu predstavu o tom, že vzhľadom na to, aký silný je doma, dosiahne líderstvo aj vo visegrádskej štvorke. Táto ambícia sa mu rozpadla. Orbán koketuje s Ruskom a tým sa výrazne odcudzil trom partnerom vo V4. Mal ilúzie, že sa stane lídrom Karpatskej kotliny, ale dotiahol to akurát na vodcu „maďarskej kotliny“, ktorá sa často v rámci EÚ dostáva do izolácie. Visegrádska štvorka má dnes dilemu, ako by mala za takýchto okolností fungovať. Až tri krajiny V4 susedia s Ukrajinou. Je nevyhnutné Orbánovi zdôrazňovať, že máme zodpovednosť za ukončenie vojny a víťazstvo nášho spoločného suseda Ukrajiny. Leží nám na pleciach obrovská zodpovednosť, veď sme súčasť východného krídla NATO. Summit premiérov visegrádskej štvorky v Bratislave štandardným spôsobom uzavrel naše predsedníctvo V4 a Slovensko odovzdalo štafetu Česku, ktoré bude pokračovať v stretnutiach na všetkých úrovniach. Hoci vidíme, že V4 najmä pre maďarský prístup čelí spochybňovaniu, nemali by sme tento formát rozbíjať. Je potrebné ho prispôsobiť tak, aby prispieval k bezpečnosti, stabilite a ekonomickému rozvoju nášho regiónu. Ale aj k prehĺbeniu vzťahov medzi ľuďmi z našich štyroch krajín.