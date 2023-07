Ruská stíhačka podľa Američanov nad Sýriou zasiahla americký dron

Ruské stíhacie lietadlo v nedeľu nad Sýriou zasiahlo americký dron a poškodilo mu vrtuľu. Vo vyhlásení to dnes uviedlo americké letectvo. Ruské sily v Sýrii pritom vyzvalo, aby okamžite zastavili svoje "bezohľadné, nevyprovokované a neprofesionálne správanie".

Americké vyhlásenie s nadpisom „ruské neprofesionálne správanie nad Sýriou“ uvádza, že v nedeľu "ruské stíhacie lietadlá preleteli nebezpečne blízko amerického bezpilotného lietadla MQ-9 na misii k porážke ISIS, obťažovali ho a vypúšťali svetlice z pozície priamo nad ním, pričom vzdialenosť medzi lietadlami bola len niekoľko metrov.“ ISIS je skratkou pre teroristickú skupinu Islamský štát v Iraku a Sýrii. Vyhlásenie ďalej uvádza, že pri incidente bola vážne poškodená vrtuľa amerického bezpilotného lietadla, ale nakoniec sa ho podarilo bezpečne dostať späť na základňu.

Cvičenie NATO: najväčšia bojová loď sveta zasadila Neptúnov úder Video

Sýrska občianska vojna, ktorú zapálilo utláčanie prodemokratických demonštrácií v roku 2011, sa postupne skomplikovala zapojením rôznych islamistických skupín a niekoľkých regionálnych a zahraničných mocností. Rusko, ktoré je spojencom sýrskeho prezidenta Bašára Asada, sa do vojny v Sýrii zapojilo na strane Damasku v roku 2015, čo ovplyvnilo pomer síl v prospech režimu. Konflikt si podľa rôznych odhadov vyžiadal približne 500-tisíc mŕtvych a spôsobil vysídlenie zhruba polovice z predvojnovej populácie s 23 miliónmi ľudí.

Zverstvá skončili, ISIS zostal

Islamský štát kontroloval v čase, keď bol v roku 2014 na vrchole moci rozsiahle oblasti Sýrie a Iraku. Teroristická organizácia, ktorej príslušníci rezali hlavy, zotročovali ženy, unášali a páchali mnohé ďalšie zverstvá, tam síce boli vojensky porazené, ale v oboch krajinách ešte pôsobia aktívne teroristické bunky, ktoré uskutočňujú útoky.

Veľkú mediálnu pozornosť tento rok v marci vyvolal podobný incident, pri ktorom USA Rusko tiež obvinili z „nebezpečného a neprofesionálneho správania“. Nad Čiernym morom bolo vtedy zničené americké bezpilotné lietadlo po tom, čo sa s ním zrazila ruská stíhačka. Po kolízii bol dron s poškodenou vrtuľou navedený operátormi do mora. Americká armáda zverejnila video z kamery dronu, ktorá incident zachytila. Ruská strana zrážku najskôr popierala. Neskôr ale ruské ministerstvo obrany uviedlo, že ruskí stíhači zabránili dronu preniknúť do „oblasti dočasného režimu využitia vzdušného priestoru“, zriadenej kvôli „špeciálnej vojenskej operácii“, ako Rusko nazýva svoju vojnu proti Ukrajine, a minister obrany Sergej Šojgu navrhol pilotov na štátne vyznamenanie.

Ukrajina zostrelila vlastný dron, stratila nad ním kontrolu Video

Nedeľný incident je posledným z radu stretov medzi ruskými stíhačkami a americkými lietadlami operujúcimi nad Sýriou. Americkí predstavitelia zaznamenali nárast ich počtu, odmietajú to však spájať s vojnou na Ukrajine. Šéf zboru náčelníkov štábov americkej armády Mark Milley uviedol, že si nie je istý, čo tento nárast vyvolalo. „Analytici sa to snažia zistiť. Neviem, či to súvisí s Ukrajinou, alebo nie. V tejto chvíli nič nenasvedčuje tomu, že áno,“ povedal nedávno novinárom.

Randa Slimová z washingtonského Inštitútu pre Blízky východ uviedla, že od začiatku vojny na Ukrajine sa pozície Ruska a Iránu v Sýrii „čím ďalej viac zbližujú“ a že obe mocnosti sa môžu podobnými incidentmi usilovať o „vytlačenie amerických síl zo Sýrie“.