Američana Reeda zranili v bojoch na Ukrajine. Vlani bol súčasťou výmeny väzňov medzi Moskvou a Washingtonom

„Jedno by som chcel povedať úplne jasne: Pán Reed nevykonával žiadne aktivity na pokyn vlády Spojených štátov,“ citovala agentúra AP hovorcu americkej diplomacie Vedanta Patela. Ten tiež pripomenul, že úrady v USA opakovane Američanom odkazujú, aby necestovali na Ukrajinu, „aby sa zúčastnili bojov“.

Web The Messenger predtým prišiel s informáciou, že Reed asi pred dvoma týždňami na Ukrajine šliapol na mínu. Podľa Patela sa na jeho evakuácii do Nemecka podieľala istá mimovládna organizácia. „Ako viete, nie sme v pozícii, aby sme poskytovali asistenciu pri evakuácii súkromných amerických občanov z Ukrajiny, vrátane tých Američanov, ktorí sa vydajú na Ukrajinu, aby sa zapojili do bojov,“ povedal hovorca.

Reed je na slobode od vlaňajšieho apríla, keď ho Rusko vymenilo za ruského pilota Konštantína Jarošenka. Bývalý príslušník americkej námornej pechoty a študent bol v Rusku v roku 2020 odsúdený na deväť rokov do väzenia za napadnutie policajtov v opitosti.

Podľa informácií The Messenger sa už v minulom roku pripojil ku skupine ľudí „na voľnej nohe“ bojujúcich na strane Ukrajincov brániacich sa ruskej agresii. Nemenované zdroje z americkej armády webu oznámili, že nepoznajú podrobnosti o Reedových zraneniach. Americkí činitelia podľa nich v zákulisí dávajú najavo nespokojnosť s jeho počínaním, nielen kvôli pravidelným varovaniam pred cestami Američanov na Ukrajinu, ale predovšetkým kvôli úsiliu, ktoré Washington stálo jeho prepustenie z ruskej väznice.

Reed nie je zďaleka jediným Američanom, ktorý sa od vlaňajšieho februára zapojil do bojov na Ukrajine. Podľa The Messenger sa odhaduje, že by ich mohli byť až tisíce. Už na konci vlaňajšieho apríla americké médiá informovali o tom, že pri snahe podporovať ukrajinskú armádu prišiel o život 22-ročný Willy Joseph Cancel, ktorý býval tiež členom americkej námornej pechoty. Denník The Washington Post nedávno napísal, že vo vojne na Ukrajine zomrelo najmenej 16 bývalých amerických vojakov.