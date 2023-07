Za brutálnu vraždu sedel pol roka, na slobodu ho dostal front. Moskva omilosťuje vrahov, Rusi zúria

Vojaci ruskej armády pochodujú počas akcie na podporu vojakov zapojených do vojny na Ukrajine pri pamätníku druhej svetovej vojny vo Volgograde v Rusku, v pondelok 11. júla 2022.

Oxane Pechtelevovej sa v máji od známych donieslo, že muž odsúdený za vraždu jej dcéry začal na sociálnych sieťach zverejňovať fotografie v maskovanom oblečení a so zbraňami na pozadí jasnej oblohy. Pechtelevová zo sibírskeho Kemerova si najskôr myslela, že ide o klamlivú správu, pretože vrah Vladislav Kaňus sa predsa nemohol znenazdania ocitnúť na slobode, a už vôbec nie mať prístup k zbraniam. Za mrežami väzenského zariadenia s prísnym režimom mal totiž stráviť 17 rokov za vraždu svojej bývalej priateľky Viery Pechtlevovej, ktorú trýznil niekoľko hodín, kým ju udusil.

Asi mesiac po tom, ako Oxana narazila na fotografie vraha svojej dcéry na sociálnych sieťach, jej prišiel list od väzenskej správy, ktorý ju iba informoval, že odsúdený prešiel do právomoci správy iného regiónu. Kam presne sa vrah dostal, sa ale Pechtelevovej zistiť nepodarilo. Médiá neskôr došli k záveru, že Kaňus sa nechal naverbovať do vojny na Ukrajine. Za brutálnu vraždu si tak neodsedel ani pol roka. „Je to výsmech a neúcta voči nám všetkým,“ povedala BBC Oxana Pechtelevová.

V podobnej situácii sa ocitli príbuzní ďalších obetí po celom Rusku. Niektorí z nich netušia, kde sa ľudia, ktorí im zničili život, pohybujú, ďalší sa musia vyrovnať s vedomím, že vrahovia ich blízkych sa voľne prechádzajú po uliciach.

Ani nie dva roky strávil vo väzenskom zariadení Vladislav Korobenkov, ktorý v roku 2019 spoločne s bratom znásilnil a brutálne zavraždil 19-ročnú Mariju Nepočetnú. Vrah sa totiž nechal v októbri 2022 naverbovať do žoldnierskej Wagnerovej skupiny, ktorá vykonávala nábor vo väzniciach.

Rodičia Anny Birjukovej, ktorú zavraždil jej manžel, zistili, že vrah už nie je vo väzení, keď sa chceli súdiť o alimenty na vnuka. Súd sa totiž nekonal a namiesto toho rodičia dostali oznámenie, že vrah odsúdený pôvodne na 16 rokov bol prevedený do iného regiónu. Keď sa pýtali na podrobnosti, bolo im povedané, že miesto pobytu odsúdeného je „štátnym tajomstvom“.

Irina Gavrilovová sa dozvedela o tom, že vrah jej syna je zrejme na slobode, od synových spolužiakov. Tí jej zavolali a povedali jej, že ho videli na ulici vo Volgograde. O mieste pobytu synovho vraha sa pritom predtým Gavrilovová márne po mesiaci snažila získať informácie od úradov. Dvadsaťdvaročný Vitalij Vasiljev ubodal v roku 2020 na koľaji jej syna Timura, čo na súde vysvetlil rasovou nenávisťou. Timur do Ruska prišiel študovať z Azerbajdžanu.

V júni ruský prezident Vladimir Putin uviedol, že omilostňuje väzňov, ktorí strávili nejaký čas na fronte. Koľkých väzňov sa to týka, ale Putin nepovedal. Iba uviedol, že medzi nimi nie je ani pol percenta recidivistov.

Matky zavraždených detí trápi, že vinníci neboli potrestaní. „V podstate je to odkaz všetkým debilom a hajzlom, nech si robia, čo sa im zachce, pretože rovnako nedostanú zaslúžený trest,“ uviedla Oxana Pechtelevová. Možnosť, že vrah jej dcéry je po šiestich mesiacoch vo vojne znovu na slobode, je jej najväčšou nočnou morou.