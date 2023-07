V čase vojny cez Poľsko na Maldivy. Ukrajinského poslanca trestne stíhajú

Ukrajinská prokuratúra začala trestne stíhať poslanca, ktorý je podozrivý z absolvovania luxusnej dovolenky na Maldivách. Dovolenka v cudzine je v rozpore so zákazom súkromného cestovania ukrajinských predstaviteľov do zahraničia v čase vojny. V stredu to oznámila ukrajinská generálna prokuratúra, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.