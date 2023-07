„Kto páli mosty, keď nie my.“ Ukrajinci sa po mesiacoch priznali k útoku na Putinovu pýchu

Ukrajinská tajná služba SBU sa prihlásila k výbuchu nákladného vozidla, ktorý vlani v októbri vážne poškodil Krymský most spájajúci Rusko a anektovaný polostrov. "Je to jedna z našich realizácií," povedal šéf SBU Vasyľ Maľuk pri predstavovaní novej poštovej známky, venovanej tajnej službe. Maľukove slová následne citovali ukrajinské a ruské médiá a objavili sa aj v komuniké SBU.

Krymský most v plameňoch v sobotu 8. októbra 2022.

Krymský most v plameňoch v sobotu 8. októbra 2022.

„Je mnoho rôznych operácií, špeciálnych operácií a o niektorých budeme môcť nahlas hovoriť po víťazstve (vo vojne) a o niektorých vôbec. Môj kolega (riaditeľ ukrajinskej pošty Ihor Smiljanskyj) si dnes vzal príslušné tričko – a to je jedna z našich realizácií, konkrétne zničenie Krymského mosta vlani 8. októbra," povedal Maľuk podľa denníka Ukrajinska pravda.

Smiljanskyj mal na sebe tričko so snímkou plameňov a dymu stúpajúceho z poničeného mosta a nápisom „Kto páli mosty, keď nie my. SBU“. Pošta podľa denníka nechala vytlačiť viac ako milión kusov novej známky na počesť SBU. A Maľuk vyjadril presvedčenie, že zvláštne operácie SBU sa stanú námetom aj ďalších známok.

Krymský most v plameňoch, cesta sa prepadla Video

Ruská redakcia BBC pripomenula, že minulý mesiac účasť Kyjeva na minuloročnom výbuchu na Krymskom moste pripustila námestníčka ministra obrany Hanna Maľarová, keď na sociálnej sieti napísala, že „pred 273 dňami bol Krymskému mostu zasadený prvý úder kvôli narušeniu logistiky Rusom“. Dovtedy ukrajinskí predstavitelia len robili narážky na možný ukrajinský podiel na explózii.

Výbuch si ráno 8. októbra 2022 vyžiadal štyri ľudské životy, poškodil vozovku a zapálil vlak, ktorý práve prevážal pohonné hmoty.

Ruská tajná služba FSB podozrievala šéfa ukrajinskej vojenskej rozviedky Kyryla Budanova, že útok zorganizoval, napísal ruský denník Kommersant a pripomenul, že tento mesiac sa Krymský most stal terčom ďalšieho útoku, ktorý ruské úrady pripísali ukrajinským diaľkovo riadeným plavidom. Kyjev sa k útoku neprihlásil, ale ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že Krymský most by mal byť zničený.