NYT: Biden nariadil zdieľať s ICC dôkazy o ruských zločinoch

Informoval o tom denník The New York Times s odvolaním sa na nemenovaného amerického predstaviteľa. Pentagón sa doteraz tomuto kroku bránil a neverejne argumentoval okrem iného tým, že akákoľvek spolupráca so súdom by mohla otvoriť cestu pre „spolitizované stíhanie amerických vojakov nasadených v zámorí“, poznamenala k tomu agentúra Reuters.

Barbarský ruský útok na Odesu Video

Rusko na Ukrajinu zaútočilo vlani 24. februára. Hlavný prokurátor ICC Karim Khan vtedy v súvislosti s inváziou začal vyšetrovanie ruských zločinov. ICC, ktorý sídli v holandskom Haagu, stíha páchateľa a strojcu vojnových zločinov, genocídy a zločinov proti ľudskosti. Tento rok v marci vydal súd zatykač na ruského prezidenta Vladimíra Putina v súvislosti s únosmi ukrajinských detí z okupovaných území do Ruska.

Armáda sa bojí presedensu

Ako napísal už predtým denník The New York Times, americkí vojenskí predstavitelia nechcú so súdom v Haagu zdieľať dôkazy nazhromaždené americkými spravodajskými službami, pretože sa obávajú vytvorenia precedensu, na základe ktorého by mohli byť stíhaní Američania. Zvyšok administratívy – vrátane spravodajských služieb a ministerstiev diplomacie a spravodlivosti – chce dôkazy o ruských činoch na Ukrajine s ICC zdieľať.

Čítajte viac Vojnové zločiny? Ruská armáda ukrajinské deti "zachraňuje", blúznil diplomat

Biely dom odmietol upresniť, o akú presne spoluprácu s ICC by malo ísť. Dôkazy zhromaždené USA ale podľa zdrojov denníka zahŕňajú materiály dokladajúce rozhodnutie ruského vedenia zámerne cieliť na civilnú infraštruktúru či schvaľovanie únosov tisíce ukrajinských detí z Ruskom okupovaného ukrajinského územia.

Rusko nie je členom ICC a jurisdikciu súdu neuznáva. Páchanie zločinov na Ukrajine Moskva popiera. Členom ICC nie sú ani Spojené štáty.