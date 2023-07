Ani víťazstvo, ani porážka. Rusi netušia, čo chcú, vyplýva z ich tajných rozhovorov s Američanmi

Teraz Moscow Times vyspovedal jedného z účastníkov takýchto vyjednávaní zo strany USA. Podobným rozhovorom sa v diplomacii hovorí 1,5 track. Zjednodušenie to znamená, že jednu stranu zastupujú oficiálni predstavitelia, ale druhú súkromné osoby, hoci ide zvyčajne o ľudí, ktorí v minulosti zastávali nejaké verejné pozície.

Ako Kremeľ rozmýšľa

"Do Moskvy chodím minimálne tri mesiace. Do určitej miery sme pochopili, ako Kremeľ rozmýšľa, aj keď nie až tak, ako by sme chceli,“ povedal pre Moscow Times jeden z Američanov, ktorí sedia za stolom s Rusmi. Chcel zostať v anonymite vzhľadom na to, o akú citlivú tému ide. Tvrdí však, že je očividné, že najväčším problémom je, že Rusi nie sú schopní formulovať, čo presne chcú a potrebujú.

„Nevedia, ako definovať víťazstvo alebo prehru. V skutočnosti niektorí ľudia z elít, s ktorými sme hovorili, vojnu v prvom rade nikdy nechceli, dokonca tvrdili, že to bola úplná chyba. Ale teraz v nej sú a utrpieť ponižujúcu porážku nie je pre týchto ľudí riešenie,“ opísal pre Moscow Times atmosféru rozhovorov nemenovaný zdroj.

Ten tvrdí, že v rozhovoroch dali Kremľu jasne najavo, že Washington je pripravený konštruktívne spolupracovať a brať do úvahy obavy Ruska o jeho národnú bezpečnosť. Takéto vyhlásenie však ide mimo oficiálnej línie Bieleho domu, ktorý sa spolieha na sankcie a medzinárodnú izoláciu Moskvy, aby je zabránil pokračovať vo vojne proti Ukrajine.

Bývalý americký predstaviteľ si myslí, že je extrémne nepravdepodobné, že by Ukrajina získala všetky okupované územia. A že v prípade, že by Rusku hrozila strata anektovaného Krymu, Moskva by bola schopná siahnuť po taktických jadrových zbraniach.

Do značnej miery to však znie ako preberanie ruských odkazov Západu, že ten by mal menej podporovať Kyjev, lebo to povedie k eskalácii vojny. A je očividné, že to nemôže uspokojiť Ukrajinu, ktorá od februára čelí brutálnej invázii a Krym zabralo Rusko už v roku 2014.

"Navrhli sme zriadiť niekoľko diplomatických kanálov, aby sme uspokojili želania všetkých zúčastnených strán. V prvom rade musia existovať seriózne kontakty USA – Rusko, pretože toto sú jediné dve krajiny, ktoré sú dostatočne silné na to, aby rokovali o bezpečnosti v Európe. Samozrejme, musí vzniknúť kanál medzi Ukrajinou a Ruskom, ďalší medzi Ruskom a Európskou úniou a jeden medzi Ruskom a globálnym juhom,“ priblížil pre Moscow Times zdroj z USA uvažovanie účastníkov rozhovorov.

Silné Rusko?

Podľa neho silné Rusko nemusí byť až takým problémom, ak nie je príliš silné. Cieľom Washingtonu je vraj dosiahnuť rovnováhu, ktorá zabráni veľkej konsolidácii moci Kremľa a tomu, aby Peking a Moskva pokračovali v prehlbovaní vzťahov. Je však nerealistické myslieť si, že ich kontakty sa dajú úplne prerušiť.

"To neznamená, že opúšťame Ukrajinu alebo Európu. Skôr chceme nájsť spôsoby, ako zaručiť ukrajinskú nezávislosť a zároveň priviesť Rusko späť do roly kreatívnejšieho hráča v európskej bezpečnosti,“ vysvetlil bývalý americký predstaviteľ, ktorý si myslí, že najväčšou prekážkou toho, aby sa rozhovory pohli vpred, je ruský prezident Vladimir Putin. Americká vláda sa údajne minimálne raz pokúsila hovoriť s Kremľom, ale samotný jeho šéf to odmietol.

Majú takéto rozhovory nejakú nádej na úspech? "Ak je to ich presný opis, rokovania poukazujú na ďalšie problémy. Predstavitelia USA nechápu situáciu. Nerozumejú Rusku ani jeho ambíciám. V dôsledku toho nebudú schopní prísť s riešením, ktoré bude mať nejakú šancu na úspech. Našťastie, títo ľudia nezastupujú vládu Joea Bidena,“ reagoval bývalý vojenský predstaviteľ jednej z európskych krajín NATO, ktorý nechcel byť menovaný.