Hlavná fáza protiofenzívy sa začala. Kyjev nasadzuje tisíce vojakov cvičených na Západe

Na Ukrajine sa začal hlavný útok ukrajinskej protiofenzívy, pri ktorom sa Ukrajinci pokúsia prelomiť pomyselný pozemný most spájajúci polostrov Krym s ďalšími Ruskom okupovanými územiami na juhu Ukrajiny. S odvolaním sa na dvoch nemenovaných predstaviteľov Pentagónu to uviedol denník The New York Times.