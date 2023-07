Putin si chce kúpiť lojalitu Afričanov, sľúbil im tisíce ton obilia zdarma

Vladimir Putin v prejave na otvorení rusko-afrického summitu v Petrohrade ponúkol, že Rusko bude počas štyroch až piatich mesiacov bezplatne dodávať tisíce ton obilia do Somálska, Zimbabwe, Mali, Burkiny Faso, Eritrey a Stredoafrickej republiky. Hovoril tiež o príprave energetických projektov s ruskou účasťou v Afrike.

Dvojdňový summit v Petrohrade sa začal vo štvrtok s účasťou 17 afrických najvyšších štátnych predstaviteľov. Pôvodne ruskí organizátori podľa agentúry AP počítali, že príde 43 hláv afrických štátov.

Ako na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter uviedol kanál Nexta, Putin na summite vyhlásil, že Moskva dodá africkým krajinám zadarmo 25 až 50-tisíc ton obilia a taktiež pokryje náklady na prepravu. Putin nespomenul pôvod obilia, ktoré chce zdarma poslať do Afriky. Rusko v doterajšom priebehu vojny na Ukrajine viackrát čelilo obvineniam, že ukradlo tisíce ton ukrajinského obilia a odviezlo ho do Ruska.

Ako podotkol kanál Nexta, Putin si takto „chce kúpiť lojalitu Afričanov vďaka obiliu ukradnutému z južných oblastí Ukrajiny“. Rusko taktiež odpustilo Somálsku dlhy v celkovej výške viac ako 690 miliónov dolárov.

Africká únia vyzýva Rusko na obnovenie obilnej dohody

Africká únia vo štvrtok vyzvala Rusko na urýchlené obnovenie čiernomorskej obilnej dohody sprostredkovanej Organizáciou Spojených národov (OSN), ktorá umožňovala Ukrajine vyvážať milióny ton obilia a od ktorej Rusko odstúpilo minulý týždeň.

„Problém obilia a hnojív sa týka všetkých,“ povedal v Petrohrade pre ruskú štátnu tlačovú agentúru RIA Novosti prezident ostrovného štátu Komory Azali Assoumani, ktorý je zároveň predsedom 55-člennej Africkej únie. „Budeme o tom hovoriť v Petrohrade, budeme o tom diskutovať s Putinom, aby sme zistili, ako môžeme túto dohodu obnoviť,“ dodal.

Druhý ročník summitu sa koná po tom, ako minulý týždeň Rusko pozastavilo svoju účasť v takzvaných obilných dohodách uzavretých s Ukrajinou za sprostredkovanie OSN a Turecka. Dohody vlani pomohli predísť potravinovej kríze najmä v rozvojovom svete.

Zníženie počtu najvyšších štátnych predstaviteľov Kremeľ vysvetlil tlakom zo strany Západu, ktorý údajne africké krajiny od účasti odrádzal. Aj tak je na podujatí podľa utorkového oznámenia poradcu ruského prezidenta Putina Jurija Ušakova zastúpených 49 z 54 afrických krajín prostredníctvom veľvyslancov alebo vysokopostavených vládnych predstaviteľov. Africkí lídri budú počas svojej návštevy okrem iného rokovať priamo so šéfom Kremľa.

Po tom, ako ruské vojská vlani vo februári vtrhli na Ukrajinu, sa dôležití zahraniční predstavitelia s Putinom stretávajú len výnimočne, poznamenal ruský nezávislý portál The Moscow Times. Tohtoročné podujatie, ktoré ruské médiá nazývajú buď ako summit Rusko-Afrika alebo ako „ekonomické a humanitárne fórum“, sa síce koná druhýkrát, ale prvýkrát za dobu, odkedy Rusko vedie vojnu na Ukrajine.

Putin zverejnil pred summitom článok s titulkom „Rusko a Afrika: spojené úsilie pre mier, pokrok a úspešnú budúcnosť“, v ktorom okrem iného tvrdil, že Rusko dokáže nahradiť Ukrajinu ako svetových vývozcov obilia. Ruské sily od chvíle, keď Moskva vypovedala obilné dohody, opakovane útočia na ukrajinské prístavy a sklady poľnohospodárskych surovín.

Polovica Afriky na strane Ruska

Africký kontinent pozerá na Rusko, ktoré vedie vojnu na Ukrajine, zhovievavejšie ako zvyšok sveta. Rezolúciu odsudzujúcu ruskú agresiu na Ukrajine, ktorú vo februári 2022 prijalo Valné zhromaždenie OSN, podporila len zhruba polovica afrických štátov. Podľa komentára The Moscow Times má Rusko približne polovicu krajín Afriky na svojej strane alebo je na dobrej ceste si ich získať.

Protiváhu ruskému vplyvu v Afrike sa snaží ponúknuť Ukrajina. Kým africkí lídri rokujú v Rusku, ukrajinský minister zahraničia Dmytro Kuleba sa vydal na svoju prvú cestu od začiatku vojny do Afriky. Navštívil Rovníkovú Guineu, kde podľa svojich slov rokoval o potravinovej bezpečnosti, či Libérii.

Rusko sa v niektorých afrických krajinách nepriamo angažuje vo vojenských konfliktoch – ruskí žoldnieri z Wagnerovej súkromnej vojenskej spoločnosti sa zapájajú do bojov alebo ťažobných a propagandistických aktivít po celom kontinente od Líbye a Sudánpo Mali a Mozambik, napísal predtým list The Financial Times. Ruskí žoldnieri sú prítomní tiež v Burkine Faso a Stredoafrickej republike.